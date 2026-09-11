Mercado en tu Barrio vuelve este sábado con alimentos, productos locales y distintas formas de pago

La propuesta tendrá una nueva edición este sábado 12 de septiembre, de 11 a 20 horas, en el Gimnasio Margen Sur. Habrá alimentos frescos, productos de limpieza, artesanías y producción local, con pagos en efectivo, débito y crédito.
Río Grande 11/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Una nueva jornada de “Mercado en tu Barrio” se realizará este sábado en el Gimnasio Margen Sur, ubicado en Wonska 490, con una amplia oferta de productos y la participación de comerciantes, artesanos y productores locales.

La actividad se extenderá de 11 a 20 horas y contará con puestos de pescadería, verdulería, productos porcinos, pollería, distribuidoras, artículos de limpieza y diferentes emprendimientos de la ciudad.

La iniciativa busca acercar productos de consumo cotidiano a precios accesibles y, al mismo tiempo, generar un espacio de comercialización directa para quienes producen y trabajan en el ámbito local.

Durante la jornada las compras podrán abonarse en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, ampliando las alternativas para quienes se acerquen al gimnasio durante el sábado.

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