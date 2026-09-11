Mercado en tu Barrio vuelve este sábado con alimentos, productos locales y distintas formas de pago
Una nueva jornada de “Mercado en tu Barrio” se realizará este sábado en el Gimnasio Margen Sur, ubicado en Wonska 490, con una amplia oferta de productos y la participación de comerciantes, artesanos y productores locales.
La actividad se extenderá de 11 a 20 horas y contará con puestos de pescadería, verdulería, productos porcinos, pollería, distribuidoras, artículos de limpieza y diferentes emprendimientos de la ciudad.
La iniciativa busca acercar productos de consumo cotidiano a precios accesibles y, al mismo tiempo, generar un espacio de comercialización directa para quienes producen y trabajan en el ámbito local.
Durante la jornada las compras podrán abonarse en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, ampliando las alternativas para quienes se acerquen al gimnasio durante el sábado.