Saldías: “El presupuesto tiene que mostrar con claridad cada peso que administra el Municipio”

La concejal de La Libertad Avanza, Marjorette Saldías, explicó el acompañamiento a la ampliación del presupuesto municipal y marcó que el voto tuvo un objetivo concreto: ordenar los recursos dentro del presupuesto y reforzar el control sobre su utilización.
Ushuaia11/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La sesión extraordinaria de este jueves en el Concejo Deliberante de Ushuaia incluyó la incorporación de más de $20 mil millones de recursos propios de libre disponibilidad. El Municipio viene funcionando con un presupuesto reconducido y con una recaudación que quedó por encima de las previsiones originales.

“A La Cámpora no se le firman cheques en blanco. Se la controla”, sostuvo Saldías.

La concejal remarcó que acompañar la ampliación no significa respaldar políticamente al Ejecutivo, sino todo lo contrario: dejar los recursos dentro del presupuesto para poder seguir cómo se administran.

“Si la plata entró al Municipio, tiene que estar dentro del presupuesto. La plata no es del intendente ni de un partido político. Es de los vecinos”, señaló.

Y cerró: “No votamos para darle más caja a La Cámpora. Votamos para que esa caja esté a la vista y pueda ser controlada”.

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