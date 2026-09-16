Río Grande llevó su experiencia sanitaria al Congreso Federal de Salud 2026

El Municipio de Río Grande participó del Congreso Federal de Salud 2026, un encuentro que reunió a profesionales, especialistas, trabajadores, investigadores, organizaciones y responsables de áreas sanitarias de distintas provincias y municipios del país.

En representación de la ciudad, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, formó parte de la mesa denominada “Jerarquía del Primer Nivel de Atención”, donde compartió el espacio con funcionarios y profesionales vinculados a la medicina familiar y la atención primaria de distintas jurisdicciones.

También participó la directora general de Salud Mental y Adicciones, Andrea Manavela, quien integró la mesa dedicada específicamente a salud mental junto a representantes de organismos públicos, organizaciones de usuarios y especialistas del sector.

Durante las jornadas se discutieron algunos de los principales problemas que atraviesa actualmente el sistema sanitario argentino, entre ellos las dificultades de financiamiento, la fragmentación de la atención y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y asistencia en los niveles locales.

El encuentro también puso el acento en el papel de los municipios y las provincias dentro del sistema de salud y en la importancia de sostener mecanismos que garanticen el acceso a la atención sanitaria en todo el país.