Ushuaia abrió las inscripciones para participar del desfile por el aniversario de la ciudad

Instituciones, clubes y asociaciones ya pueden anotarse para participar del tradicional desfile cívico-militar por el 142° aniversario de Ushuaia. La inscripción estará disponible hasta el 30 de septiembre.
Ushuaia15/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia abrió la convocatoria para las instituciones, clubes y asociaciones que quieran participar del desfile por un nuevo aniversario de la ciudad.

El tradicional desfile cívico-militar se realizará el lunes 12 de octubre, como parte de las actividades previstas por el 142° aniversario de Ushuaia.

Las entidades interesadas tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre para completar la inscripción mediante el formulario habilitado y difundido a través de las redes sociales oficiales del Municipio.

Una vez realizado el registro, cada institución recibirá por correo electrónico la confirmación de su participación, de acuerdo con los plazos establecidos por la organización.

Desde el Centro de Atención Vecinal informaron además que las consultas o pedidos de asistencia relacionados con la inscripción deberán realizarse exclusivamente por WhatsApp al 2901-607236.

El Municipio destacó la participación de instituciones y organizaciones sociales en una jornada que cada año convoca a vecinos y turistas para acompañar la celebración de la ciudad.

Últimos artículos
bertoneeee

Bertone planteó un gran acuerdo político para discutir el futuro de Tierra del Fuego

Shelknamsur
Política15/09/2026
La exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, realizó un crítico diagnóstico sobre la administración provincial y aseguró que Gustavo Melella dejará a su sucesor una situación “calamitosa” en términos económicos, fiscales y sociales. Frente a ese escenario, propuso avanzar en un gran acuerdo político que permita definir prioridades y evitar un mayor deterioro.
Te puede interesar
puerto (1)

Temporada de cruceros en riesgo: advierten que los conflictos en el Puerto pueden hacer que las navieras abandonen Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia14/09/2026
A pocos días del comienzo de una nueva temporada, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Ángel Brisighelli, lanzó una fuerte advertencia por la crisis que atraviesa el Puerto de Ushuaia: los conflictos internos, las amenazas de medidas de fuerza y la incertidumbre operativa podrían terminar alejando a las compañías de cruceros en las próximas temporadas.
Lo más visto
foto_reunion

Del “atropello” al “hay que hacerlo”: el giro de Melella frente a Milei

Mariano López
Política11/09/2026
El gobernador Gustavo Melella respaldó ahora el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra destinada a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la logística hacia la Antártida. Después de meses de cuestionar a la Casa Rosada por decisiones que consideró un avance sobre la soberanía y los intereses de Tierra del Fuego, esta vez recibió en Casa de Gobierno al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, destacó el encuentro y confirmó que también habló con Diego Santilli. Del “atropello” al “hay que hacerlo” hubo, al parecer, apenas una base naval de distancia.
puerto (1)

Temporada de cruceros en riesgo: advierten que los conflictos en el Puerto pueden hacer que las navieras abandonen Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia14/09/2026
A pocos días del comienzo de una nueva temporada, el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Ángel Brisighelli, lanzó una fuerte advertencia por la crisis que atraviesa el Puerto de Ushuaia: los conflictos internos, las amenazas de medidas de fuerza y la incertidumbre operativa podrían terminar alejando a las compañías de cruceros en las próximas temporadas.
bertoneeee

Bertone planteó un gran acuerdo político para discutir el futuro de Tierra del Fuego

Shelknamsur
Política15/09/2026
La exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, realizó un crítico diagnóstico sobre la administración provincial y aseguró que Gustavo Melella dejará a su sucesor una situación “calamitosa” en términos económicos, fiscales y sociales. Frente a ese escenario, propuso avanzar en un gran acuerdo político que permita definir prioridades y evitar un mayor deterioro.