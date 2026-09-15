Ushuaia abrió las inscripciones para participar del desfile por el aniversario de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia abrió la convocatoria para las instituciones, clubes y asociaciones que quieran participar del desfile por un nuevo aniversario de la ciudad.

El tradicional desfile cívico-militar se realizará el lunes 12 de octubre, como parte de las actividades previstas por el 142° aniversario de Ushuaia.

Las entidades interesadas tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre para completar la inscripción mediante el formulario habilitado y difundido a través de las redes sociales oficiales del Municipio.

Una vez realizado el registro, cada institución recibirá por correo electrónico la confirmación de su participación, de acuerdo con los plazos establecidos por la organización.

Desde el Centro de Atención Vecinal informaron además que las consultas o pedidos de asistencia relacionados con la inscripción deberán realizarse exclusivamente por WhatsApp al 2901-607236.

El Municipio destacó la participación de instituciones y organizaciones sociales en una jornada que cada año convoca a vecinos y turistas para acompañar la celebración de la ciudad.