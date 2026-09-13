Incorporan pictogramas en los colectivos de Río Grande para mejorar la accesibilidad

El Municipio de Río Grande continúa incorporando pictogramas y secuencias visuales en las unidades del transporte público, una herramienta pensada para facilitar los viajes y brindar mayor autonomía a personas que requieren apoyos para comunicarse y comprender cada instancia del recorrido.
Río Grande 13/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La iniciativa forma parte del programa “Aprendo a tomar el cole” y permite que los pasajeros puedan identificar, mediante imágenes simples, diferentes situaciones vinculadas al uso cotidiano del colectivo, desde el ascenso a la unidad hasta distintos momentos del viaje.

Los recursos visuales fueron desarrollados junto a organizaciones vinculadas a la inclusión y utilizan sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. El objetivo es reducir barreras y hacer que el transporte público resulte más accesible, especialmente para personas con discapacidad o dificultades en la comunicación.

La propuesta también contempla acciones de capacitación y sensibilización destinadas a quienes trabajan en el servicio, buscando que la accesibilidad no quede limitada únicamente a la colocación de señalética dentro de los colectivos.

La incorporación de pictogramas se realiza en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 4769/2024 y continuará avanzando de manera progresiva en las unidades del transporte público de Río Grande.

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