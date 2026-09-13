Zoonosis realizó controles en el barrio Pipo: labraron 20 actas y retiraron dos perros de la vía pública

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Control Animal de la Dirección de Zoonosis y se realizó en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 6507/25.

Durante la recorrida, los agentes detectaron distintas irregularidades y labraron 20 actas. Además, capturaron dos perros que se encontraban sueltos en la calle. Una vez trasladados a los caniles municipales, se comprobó que ninguno tenía colocado el chip de identificación correspondiente.

El operativo tendrá continuidad este lunes 14 de septiembre en el barrio Pipo, donde todavía quedan animales sin identificar y sin castrar que deberán ser controlados por el área municipal.

Desde Zoonosis adelantaron que luego los procedimientos se trasladarán a otros sectores de Ushuaia. Además de los controles, el personal brindará información a los propietarios sobre las obligaciones establecidas por la normativa y los pasos necesarios para regularizar la situación de sus mascotas.