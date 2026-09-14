Martín Perez llevó a la Justicia el avance petrolero británico en Malvinas

El intendente de Río Grande, Martín Perez, decidió llevar a la Justicia Federal el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas y sostuvo que la ciudad no puede permanecer al margen frente a la explotación de recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur.
Río Grande 14/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La presentación del Municipio fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, en el marco de la causa contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las empresas vinculadas al desarrollo hidrocarburífero en aguas próximas a las islas.

“Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur”, afirmó Perez, quien planteó además que la defensa de Malvinas requiere acciones concretas y no solamente pronunciamientos políticos.

La decisión coloca al Municipio como actor institucional dentro de una causa que cuestiona el avance petrolero sin autorización de la República Argentina. Perez también inició contactos con intendentes de distintas ciudades de la costa atlántica con la intención de ampliar el respaldo político e institucional a la presentación.

La causa fue impulsada inicialmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Ahora, Río Grande busca incorporarse formalmente como parte interesada.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la importancia de que el expediente tramite ante la Justicia Federal de Río Grande, una jurisdicción directamente vinculada con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

La presentación también incorpora cuestionamientos ambientales. El Municipio sostiene que cualquier explotación de hidrocarburos en la zona debe respetar la legislación argentina y advierte sobre las consecuencias que podría generar un eventual incidente sobre la fauna marina, los recursos pesqueros y el ecosistema del Atlántico Sur.

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