Vuoto respaldó la Base Naval y planteó que Ushuaia tenga participación en la discusión estratégica

En diálogo con Radio 10, Vuoto recordó que el proyecto comenzó a avanzar en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa, y señaló que antes de su paralización había alcanzado aproximadamente un 10 por ciento de ejecución, principalmente a través de movimientos de suelo y la preparación de sectores destinados a infraestructura logística.

“Estamos a favor de la Base Naval por lo que implica para la ciudad, y por eso queremos estar en esa mesa para conocer cuál es el alcance, cuál es la letra chica”, sostuvo el intendente sobre la decisión del Gobierno nacional de reactivar la iniciativa.

Para Vuoto, el proyecto representa además una oportunidad para ampliar las capacidades logísticas de Ushuaia y fortalecer su posición como puerta de entrada a la Antártida. En ese punto marcó la diferencia que actualmente mantiene Punta Arenas, que durante los últimos años logró ganar terreno en materia de servicios y operaciones vinculadas al continente blanco.

“Hoy el puerto logístico más importante que tenemos cerca es el de Punta Arenas, el puerto de los chilenos, que ha ido ganando ventajas comparativas con respecto a Ushuaia”, señaló.

El jefe comunal también relacionó la infraestructura estratégica con el poblamiento de Tierra del Fuego y recordó que el régimen de promoción industrial tuvo desde sus orígenes una fuerte razón geopolítica: consolidar población y actividad económica permanente en el extremo sur del país.

En ese contexto, advirtió sobre el deterioro que atravesó la industria fueguina durante los últimos dos años y aseguró que se perdieron alrededor de 10 mil puestos de trabajo, además del cierre de empresas y la salida de trabajadores que terminaron regresando a sus provincias de origen.

Vuoto incorporó además la cuestión Malvinas dentro del debate y sostuvo que cualquier estrategia de desarrollo para Tierra del Fuego debe contemplar lo que ocurre en el Atlántico Sur, la proyección argentina hacia la Antártida y los recursos naturales existentes alrededor de las Islas.

En ese sentido hizo referencia a la Ley 26.659 y ubicó en unos 180 mil millones de dólares el valor estimado de los activos hidrocarburíferos de la Cuenca Norte de Malvinas, como una forma de dimensionar el peso económico y estratégico que tiene esa zona.

Para el intendente, la discusión sobre la Base Naval Integrada no debería quedar reducida únicamente a una obra de infraestructura militar. Su alcance, sostuvo, también tendrá consecuencias sobre la logística, el puerto, la actividad privada y el desarrollo futuro de Ushuaia.

Por eso marcó la necesidad de incorporar la mirada local a las decisiones que se adopten sobre el proyecto. “Desde Capital Federal se ve una cosa y cuando venís al territorio, al interior, y podés tomar la dimensión de lo que significa y lo que es, es otra cosa”, afirmó.