Bertone planteó un gran acuerdo político para discutir el futuro de Tierra del Fuego

Durante una entrevista con FM Del Pueblo, la exmandataria consideró necesario comenzar a explorar “la posibilidad de un gran acuerdo provincial”, acompañado por un canal de diálogo con el Gobierno nacional y con “todas las verdades puestas sobre la mesa”. Advirtió que, si no se construyen consensos básicos, los problemas que actualmente afectan a Tierra del Fuego seguirán agravándose.

Bertone explicó que el acuerdo debería concentrarse en cuatro o cinco asuntos fundamentales para el futuro provincial. Entre ellos mencionó la educación, la continuidad de la industria, la generación de empleo, la soberanía, las obras de infraestructura, la OSEF y el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

Uno de los puntos centrales fue el conflicto educativo. La exgobernadora planteó que garantizar el dictado de clases debería convertirse en una prioridad compartida por toda la dirigencia. “Que haya clases sería una cosa muy buena para las familias de Tierra del Fuego y para los alumnos”, señaló.

También pidió acordar una estrategia para sostener la industria y determinar cuáles serán las actividades capaces de impulsar el crecimiento. En ese sentido, recordó el entendimiento alcanzado durante su gobierno para defender el régimen industrial y aseguró que una experiencia similar debería extenderse ahora a los principales problemas de la provincia.

La situación de la obra social estatal y las demoras previsionales también formaron parte de sus cuestionamientos. Bertone preguntó qué medidas se adoptarán para recuperar una OSEF que no funciona correctamente y para evitar que los trabajadores deban esperar uno o dos años después de presentar la documentación necesaria para jubilarse.

La exgobernadora evitó pronunciarse a favor de alguno de los nombres que comienzan a proyectarse para las elecciones provinciales de 2027. Para Bertone, primero debe discutirse qué proyecto necesita Tierra del Fuego y después quién estará en condiciones de encabezarlo.

En ese marco, reclamó abandonar la lógica de agravios y enfrentamientos que domina la política fueguina. “En esta de unos contra otros y con la crueldad manifiesta vamos a seguir deteriorando todo. Nada bueno puede salir de eso”, advirtió.

Bertone sostuvo que la provincia atraviesa una situación compleja que no podrá resolverse mediante enfrentamientos entre dirigentes. “Melella le va a dejar al próximo una situación calamitosa, calamitosa en términos económicos, fiscales y sociales”, afirmó.