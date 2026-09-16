Río Grande busca garantizar por ordenanza la continuidad del Centro Papa Francisco

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, confirmó que el Municipio impulsa una ordenanza para garantizar la continuidad del Centro Municipal de Bienestar “Papa Francisco” y mantener su funcionamiento más allá de futuras administraciones.

El anuncio fue realizado durante una nueva mateada destinada a personas mayores en el Polideportivo Carlos Margalot, de la que participaron integrantes de centros de jubilados, vecinos y usuarios habituales del espacio municipal.

Pérez señaló que la intención es darle respaldo institucional al Centro Papa Francisco para evitar que su destino pueda modificarse con un eventual cambio de gestión. Según explicó, el proyecto busca establecer mediante una norma la continuidad de las actividades y servicios que actualmente se desarrollan allí.

Durante el encuentro, el jefe comunal también destacó el acompañamiento a las personas mayores en el actual contexto económico y remarcó la necesidad de sostener políticas públicas que generen espacios de participación, recreación y contención.

La jornada incluyó música, baile, sorteos y una merienda, y formó parte de la agenda municipal prevista durante septiembre con actividades deportivas, culturales y recreativas destinadas a adultos mayores.