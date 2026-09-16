Río Grande continúa con la agenda por el Mes de las Juventudes

La programación municipal incluirá la Fiesta del Estudiante y una jornada de seminarios en el Espacio Joven Zona Sur. Las propuestas combinan música, gastronomía, formación y participación juvenil.
 
Río Grande 16/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande continúa desarrollando las actividades previstas por el Mes de las Juventudes, con diferentes propuestas destinadas a estudiantes y jóvenes de la ciudad.

La agenda comenzó con una jornada de memoria y reflexión en el Parque de los 100 Años, donde se proyectó la película “La Noche de los Lápices”. La actividad estuvo enmarcada en el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios y tuvo como objetivo recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y poner en valor las luchas juveniles.

La programación seguirá el domingo 20 de septiembre, desde las 20, con la Fiesta del Estudiante en el patio del Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555. Habrá bandas en vivo, artistas locales y carros gastronómicos.

El cierre será el miércoles 30 de septiembre, a las 18, con “Impulso Joven” en el Espacio Joven Zona Sur, situado en El Alambrador 204. Durante la jornada se presentarán los distintos seminarios que se dictan en ese espacio municipal.

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