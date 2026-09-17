Vuoto destacó el valor estratégico de la Base Naval y planteó una agenda de desarrollo para Ushuaia

Vuoto recordó que “el proyecto comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y que tuvo avances durante la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana, en un 10 por ciento de la obra”. En esa línea, el intendente explicó que “el total de porcentaje de movimiento de suelo en una obra en Ushuaia, por las características de la zona, es del 18 por ciento del total de obra”, para dimensionar el avance realizado.

El intendente planteó que la infraestructura puede tener un impacto directo sobre el posicionamiento de Ushuaia como centro logístico antártico. “Ojalá que se convierta en un polo logístico antártico”, afirmó, y agregó que “Ushuaia se convierte en un punto estratégico, sobre todo teniendo en cuenta nuestros pasos bioceánicos”.

En esa línea, Vuoto destacó la posibilidad de generar actividad económica y empleo a partir del desarrollo de la logística antártica. “Nosotros vemos muy favorable la base”, sostuvo, y explicó que “va a generar un movimiento económico muy importante, una red de proveedores locales”, con la posibilidad de “pensar la Antártida sobre todo en la logística”.

El intendente también valoró la propuesta del gobernador Gustavo Melella para generar una mesa de trabajo entre los distintos niveles del Estado. “El gobernador le ha propuesto una mesa de trabajo”, señaló, y sostuvo que “el gobernador pide una mesa entre el Estado Municipal, el Estado Provincial y el Estado Nacional”, porque el avance de la Base Naval “también va a cambiar la dinámica de la ciudad”.

Vuoto advirtió además sobre la importancia de planificar el uso de las tierras de la Armada ubicadas dentro del ejido urbano. “Lo primero que tendría que revisar el Gobierno Nacional es cortar el remate de las tierras de la Armada”, afirmó. En ese sentido, explicó que se trata de “las tierras principales que están en el ejido principal de la ciudad, en el casco céntrico” y que, si la base avanza, “van a tener un rol fundamental logístico”.

Al referirse a Malvinas, Vuoto sostuvo que la discusión debe abarcar también los recursos y el desarrollo estratégico del Atlántico Sur. “La causa Malvinas es transversal”, afirmó, y remarcó que “Malvinas no es solamente la gesta. Malvinas tiene que ver con un proyecto de desarrollo estratégico”.

En ese marco, también destacó la importancia de discutir los recursos hidrocarburíferos de la zona de Malvinas. “La agenda a discutir” es el desarrollo de esos recursos, sostuvo, y señaló que “esta agenda es importante”. En ese sentido, remarcó que “los recursos que nos están quitando los ingleses” forman parte de una discusión estratégica para la Argentina.

Vuoto se refirió además a la presencia de marines estadounidenses en Tierra del Fuego y a los ejercicios realizados junto con las Fuerzas Armadas argentinas. “Sí hay presencia de militares de Estados Unidos”, afirmó, aunque aclaró que “lo que hay que ver es cuál es el marco normativo, qué es lo que estamos discutiendo”. En ese sentido, recordó que “la Constitución Nacional habla del permiso del Congreso, del ingreso de tropas extranjeras”.

Finalmente, el intendente sostuvo que "el desarrollo de la Base Naval y la agenda antártica deben ser abordados desde una perspectiva que contemple los intereses estratégicos de Ushuaia y de la Argentina. Uno acompaña, como lo hicimos allá en el 2022, y entendíamos que esta base en realidad viene a ampliar la matriz productiva también de la ciudad”, afirmó, y destacó que Ushuaia es “una de las cinco ciudades Puerta de la Antártida del mundo”. “Creo que tenemos un contexto internacional que aprovechar, y que la causa Malvinas es transversal a las diferentes posturas partidarias”, concluyó.