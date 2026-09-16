Más de 3.500 personas participan de una capacitación sobre prevención del suicidio impulsada desde Río Grande

Más de 3.500 personas comenzaron el Curso Universitario Virtual “Formadores en Prevención del Suicidio y Promoción de la Vida”, una iniciativa impulsada por el Municipio de Río Grande junto a instituciones académicas y organizaciones vinculadas a la salud mental.

La propuesta cuenta con participantes de distintos puntos del país y de la región y busca brindar herramientas para la prevención, la detección temprana y el abordaje comunitario de situaciones vinculadas al suicidio.

Durante la primera jornada se trabajó sobre los fundamentos para comprender esta problemática y los modelos comunitarios de atención, con la participación de profesionales y especialistas en salud mental.

El curso se extenderá durante dos meses, será completamente virtual y quienes completen la capacitación recibirán una certificación con respaldo académico de la Universidad Nacional de La Plata.

La formación es libre y gratuita y surge de un trabajo conjunto entre el Municipio de Río Grande, Globalpsy, la UNLP, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de Psiquiatras de América Latina.