Río Grande anticipó las prioridades del Presupuesto 2027 ante un escenario de menores recursos

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, adelantó que el Municipio buscará sostener servicios esenciales y continuar obras con financiamiento propio. El proyecto de Presupuesto deberá ingresar al Concejo Deliberante el próximo 30 de septiembre.
Río Grande 16/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande comenzó a definir las prioridades que tendrá el Presupuesto 2027 en un escenario que, según anticipó el secretario de Gobierno Gastón Díaz, estará marcado por una menor disponibilidad de recursos y la necesidad de concentrar el gasto en las prestaciones directamente vinculadas con la ciudad.

Díaz explicó que el proyecto que el Ejecutivo deberá presentar ante el Concejo Deliberante el 30 de septiembre pondrá el acento en el mantenimiento de calles, agua potable, transporte público, recolección de residuos, espacios verdes y plazas. También confirmó la continuidad de los 15 dispositivos municipales de salud.

Uno de los puntos centrales de la planificación será la dependencia que tiene la estructura financiera municipal de los recursos externos. Según detalló el funcionario, el 82% de los ingresos proviene de coparticipación nacional, provincial y regalías, mientras que el 18% restante corresponde a impuestos, tasas y contribuciones locales.

En materia de obra pública, el Municipio prevé avanzar con proyectos que puedan sostenerse con fondos propios. Díaz mencionó entre ellos el Natatorio Municipal, iniciado originalmente con financiamiento nacional, y trabajos vinculados a la denominada Carpa de la Dignidad. También atribuyó la demora de otros proyectos a la interrupción de fondos nacionales.

El funcionario sostuvo además que el Presupuesto 2027 deberá mantener el equilibrio entre ingresos y gastos, aunque planteó que la discusión no puede limitarse al costo de la estructura estatal, sino también al efecto de las políticas públicas sobre el empleo, la producción y la actividad económica local.

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