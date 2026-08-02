Carteles para cobrar y ninguna vereda: el insólito acceso peatonal al aeropuerto de Ushuaia

El acceso al aeropuerto de Ushuaia quedó perfectamente organizado para los vehículos. Hay un carril exclusivo para abonados, otro destinado a quienes ingresan con ticket y carteles que indican cómo avanzar hacia el estacionamiento.

El problema comienza cuando alguien intenta llegar caminando.

Uno de los carteles fue colocado sobre el sector utilizado habitualmente por vecinos que caminan, corren o realizan actividad física en la zona. Se trata de la continuidad natural del recorrido que acompaña a la bicisenda y conduce hacia la terminal aérea.

Desde la instalación de la señalización, el paso quedó prácticamente bloqueado. La alternativa sería cruzar hacia el otro lado del acceso, pero allí tampoco hay una vereda: solo piedras, barro, desniveles y restos de hielo.

Los peatones quedan obligados a avanzar por el borde de la calzada, junto a autos particulares, uber, taxis, remises, combis y vehículos de alquiler que ingresan y salen del estacionamiento.

La dificultad no afecta únicamente a quienes utilizan el sector para caminar o hacer deporte. También alcanza a pasajeros con equipaje, familias con niños, personas con cochecitos y usuarios con movilidad reducida.

El sector se encuentra bajo jurisdicción provincial y forma parte del acceso a una terminal administrada mediante concesión. La empresa encargada del estacionamiento dispuso la cartelería para ordenar los abonos y el retiro de tickets, pero la intervención no contempló un corredor peatonal seguro.

La imagen resume la falta de planificación o el interés por el otro : se eligió el lugar para instalar los carteles, se organizaron los carriles y se dejó claramente establecido cómo se cobrará el estacionamiento. Lo único que no se resolvió fue por dónde debe caminar la gente.

Del lado del cartel no se puede pasar. Del lado de enfrente, tampoco. Para cobrar, en cambio, quedó todo señalizado.