Carteles para cobrar y ninguna vereda: el insólito acceso peatonal al aeropuerto de Ushuaia

En el aeropuerto de Ushuaia hubo tiempo, recursos y prolijidad para ordenar el cobro, pero no para garantizar un paso peatonal. Auster USH Parking opera el estacionamiento, London Supply explota la terminal y el Gobierno provincial controla la concesión. El resultado está a la vista: carteles para los tickets, carriles para los autos y peatones obligados a caminar entre barro, hielo y vehículos.
 
 
 
 
Ushuaia02/08/2026 Mariano López

El acceso al aeropuerto de Ushuaia quedó perfectamente organizado para los vehículos. Hay un carril exclusivo para abonados, otro destinado a quienes ingresan con ticket y carteles que indican cómo avanzar hacia el estacionamiento.

imagen_3

El problema comienza cuando alguien intenta llegar caminando.

Uno de los carteles fue colocado sobre el sector utilizado habitualmente por vecinos que caminan, corren o realizan actividad física en la zona. Se trata de la continuidad natural del recorrido que acompaña a la bicisenda y conduce hacia la terminal aérea.

aeropuerto_ushuaia

Desde la instalación de la señalización, el paso quedó prácticamente bloqueado. La alternativa sería cruzar hacia el otro lado del acceso, pero allí tampoco hay una vereda: solo piedras, barro, desniveles y restos de hielo.

cartel_aeropuerto_ushuaia

Los peatones quedan obligados a avanzar por el borde de la calzada, junto a autos particulares, uber, taxis, remises, combis y vehículos de alquiler que ingresan y salen del estacionamiento.

La dificultad no afecta únicamente a quienes utilizan el sector para caminar o hacer deporte. También alcanza a pasajeros con equipaje, familias con niños, personas con cochecitos y usuarios con movilidad reducida.

El sector se encuentra bajo jurisdicción provincial y forma parte del acceso a una terminal administrada mediante concesión. La empresa encargada del estacionamiento dispuso la cartelería para ordenar los abonos y el retiro de tickets, pero la intervención no contempló un corredor peatonal seguro.

La imagen resume la falta de planificación o el interés por el otro : se eligió el lugar para instalar los carteles, se organizaron los carriles y se dejó claramente establecido cómo se cobrará el estacionamiento. Lo único que no se resolvió fue por dónde debe caminar la gente.

Del lado del cartel no se puede pasar. Del lado de enfrente, tampoco. Para cobrar, en cambio, quedó todo señalizado.

Últimos artículos
lechman

Lechman, contra los “011”: “Que representen a Tierra del Fuego sin haber vivido en la provincia es una falta de respeto”

Shelknamsur
Legislatura 03/08/2026
El proyecto de Jorge Lechman será tratado este miércoles en la Comisión Nº 1. Exige cinco años de residencia en Tierra del Fuego para ocupar cargos de representación provincial y que cada designación del Ejecutivo cuente con acuerdo de la Legislatura. La propuesta apunta a limitar el nombramiento de los llamados “011”, personas radicadas en Buenos Aires sin vínculo real con la provincia.
Te puede interesar
Lo más visto
imagen_3

Carteles para cobrar y ninguna vereda: el insólito acceso peatonal al aeropuerto de Ushuaia

Mariano López
Ushuaia02/08/2026
En el aeropuerto de Ushuaia hubo tiempo, recursos y prolijidad para ordenar el cobro, pero no para garantizar un paso peatonal. Auster USH Parking opera el estacionamiento, London Supply explota la terminal y el Gobierno provincial controla la concesión. El resultado está a la vista: carteles para los tickets, carriles para los autos y peatones obligados a caminar entre barro, hielo y vehículos.
 
 
 
 