Río Grande abre las inscripciones a un curso de reparación y mantenimiento del hogar

El Municipio de Río Grande abrirá este martes 4 de agosto las inscripciones para el curso de “Reparación y Mantenimiento del Hogar”, una propuesta gratuita impulsada por la Escuela Municipal de Emprendedores.

La capacitación estará dirigida a mujeres y diversidades mayores de 18 años interesadas en adquirir herramientas prácticas para resolver reparaciones cotidianas de manera segura y autónoma.

Durante las clases se abordará el uso correcto de herramientas, el mantenimiento preventivo de la vivienda, pequeños arreglos y distintas soluciones para atender problemas habituales dentro del hogar.

La propuesta también busca que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en una alternativa de trabajo independiente, mediante la prestación de servicios y la generación de nuevos ingresos.

El curso comenzará el 11 de agosto y se dictará los martes y jueves, de 14 a 16 horas, en la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, ubicada en Perito Moreno 28.

Las personas que participen deberán contar con un seguro de accidentes personales vigente al momento de iniciar la cursada. La inscripción podrá completarse desde el 4 de agosto a través del Portal Ciudadano del Municipio.