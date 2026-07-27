Ushuaia extendió una semana las actividades gratuitas para adolescentes en el CePLA

La Municipalidad de Ushuaia decidió extender durante una semana el programa “Activá el Invierno”, una propuesta gratuita destinada a adolescentes que se desarrolla en las instalaciones del CePLA-El Palomar.

La continuidad de las actividades responde a la ampliación del receso escolar y busca ofrecer un espacio de encuentro para jóvenes de distintos barrios, además de acompañar a las familias durante las vacaciones de invierno.

Durante las primeras dos semanas se realizaron jornadas deportivas en la cancha 4 Hugo Ítalo Favale y en el microestadio José “Cochocho” Vargas, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes.

La agenda también incluyó juegos, torneos recreativos, charlas sobre salud mental y un espectáculo de talentos. Las actividades combinaron entretenimiento, integración y promoción de hábitos saludables.

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano explicaron que la iniciativa fue extendida para sostener un espacio gratuito de participación mientras continúe el receso escolar.

La titular del área, Verónica Maestro, señaló que el programa se consolidó como un punto de encuentro en el que los adolescentes pueden acceder a propuestas deportivas y recreativas, además de actividades vinculadas con el cuidado integral de la salud.

Por su parte, la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Sabrina Marcucci, destacó que estos espacios buscan fortalecer el bienestar físico, emocional y social de los jóvenes mediante el juego, el deporte y la recreación.

Durante la semana adicional, el CePLA-El Palomar continuará recibiendo a adolescentes con nuevas actividades de integración, aunque el Municipio no informó en el comunicado el cronograma detallado ni los horarios de cada propuesta.