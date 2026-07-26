Abren en Tolhuin una capacitación sobre cultivo de mejillones

El Gobierno de Tierra del Fuego abrió las inscripciones para un taller introductorio sobre cultivo de mejillones mediante el método Bouchot, una técnica que utiliza postes instalados en sectores intermareales para desarrollar la producción.

La capacitación será organizada por los ministerios provinciales de Producción y Ambiente y de Trabajo y Empleo. Tendrá como objetivo brindar conocimientos básicos sobre la actividad acuícola y las posibilidades de implementar este sistema en la zona de San Pablo.

El método Bouchot se originó en Francia y aprovecha el movimiento de las mareas y las condiciones naturales de la costa para criar mejillones adheridos a estructuras verticales. Desde la Provincia destacaron su bajo impacto ambiental y su potencial para alcanzar una producción sostenida.

La costa de San Pablo cuenta con una extensa superficie intermareal, aguas frías, un régimen de mareas adecuado y escasa intervención humana, condiciones que podrían favorecer el desarrollo de la mitilicultura en esa zona de Tierra del Fuego.

La propuesta estará dirigida a personas mayores de 18 años que busquen iniciarse en la actividad o incorporar herramientas para una futura salida laboral. Los organizadores aclararon que se requiere predisposición para trabajar en equipo y realizar tareas al aire libre bajo condiciones climáticas exigentes.

El taller se dictará de manera presencial los días 10, 12 y 14 de agosto, de 19 a 21.30, en el Colegio Provincial Trejo Noel de Tolhuin.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de agosto inclusive. El trámite podrá completarse mediante el formulario virtual difundido por la Provincia o presencialmente en la oficina del Ministerio de Trabajo y Empleo, ubicada en Pedro Oliva 526, de 9 a 16.