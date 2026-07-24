Río Grande ofrecerá testeos gratuitos de hepatitis B y C

La jornada será el martes 28 de julio, de 8 a 12, en el Laboratorio Municipal de Chacra II. Los análisis se realizarán sin turno previo y también habrá pruebas para detectar VIH y sífilis.
Río Grande 24/07/2026ShelknamsurShelknamsur

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, el Municipio de Río Grande realizará una jornada gratuita de testeos para detectar hepatitis B y C. La actividad se desarrollará el martes 28 de julio, de 8 a 12 horas, y estará abierta a toda la comunidad sin necesidad de solicitar turno previamente.

Los controles se llevarán adelante en el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”, ubicado en Gobernador Anadón 735, en Chacra II. Quienes se acerquen podrán realizarse un análisis de sangre para conocer si tienen alguna de estas infecciones.

La detección temprana resulta clave porque las hepatitis virales pueden avanzar durante mucho tiempo sin presentar síntomas claros. Un diagnóstico oportuno permite iniciar el seguimiento médico, reducir el riesgo de complicaciones y evitar nuevas transmisiones. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede presentarse de manera aguda o convertirse en una enfermedad crónica.

Las hepatitis B y C pueden transmitirse por el contacto con sangre infectada. En el caso de la hepatitis B, también existe riesgo durante las relaciones sexuales sin preservativo y de la persona gestante al bebé durante el embarazo o el parto. Entre las principales medidas de prevención se encuentran no compartir agujas, máquinas de afeitar u otros elementos cortopunzantes, utilizar preservativo y completar el esquema de vacunación.

La vacuna contra la hepatitis B forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se encuentra disponible gratuitamente en los centros municipales de salud. Para la hepatitis C no existe una vacuna, aunque actualmente hay tratamientos que permiten curar la infección en la mayoría de los casos.

Durante la jornada también se ofrecerán testeos gratuitos para VIH y sífilis, con el objetivo de facilitar el acceso a controles preventivos y favorecer la detección de infecciones que, en muchos casos, pueden permanecer sin síntomas.

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