Food trucks cerrarán el circuito gastronómico de Río Grande

El circuito organizado por el 105° aniversario de Río Grande llegará a su cierre esta semana con la denominada “Noche de Food Trucks”, una propuesta que se desarrollará durante el jueves 23 y el viernes 24 de julio.

Durante ambas jornadas, los carros gastronómicos adheridos ofrecerán promociones especiales. Además, los asistentes podrán escanear códigos QR y completar el pasaporte digital habilitado para participar del último sorteo de la iniciativa.

La actividad pondrá fin a una programación desarrollada durante julio por la Subsecretaría de Turismo y la Dirección de Comercio del Municipio de Río Grande, con el objetivo de promover el consumo en establecimientos locales y generar alternativas recreativas por el aniversario de la ciudad.

El circuito comenzó con la “Noche de las Cervecerías” y continuó con la “Tarde de las Confiterías” y la “Noche de Pizza y Pasta”. Los comercios participantes ofrecieron descuentos, vouchers y distintas propuestas para quienes recorrieron los locales adheridos.

Algunos establecimientos también incorporaron espectáculos musicales y presentaciones de DJ, mientras que durante el fin de semana por el Día del Amigo se organizaron actividades especiales en distintos puntos de la ciudad.

Con la doble jornada de food trucks, el Municipio buscará cerrar el cronograma gastronómico y sostener la convocatoria alrededor de los emprendimientos comerciales de Río Grande.