Tres tardes de juegos y patinaje en el Cono de Sombra

La pista de patinaje del Cono de Sombra será escenario de tres jornadas recreativas destinadas a las familias de Río Grande, en el marco del programa municipal “Invierno Activo”. Las actividades comenzarán a las 15 horas y se desarrollarán durante el receso invernal.

Los encuentros están previstos para este martes 21, jueves 23 y sábado 25 de julio en el espacio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Fe.

Durante cada jornada, los asistentes podrán utilizar la pista de hielo y los trineos, además de participar de juegos y distintas propuestas recreativas al aire libre. También se ofrecerá una chocolatada, por lo que se recomendó a las familias concurrir con una taza.

La iniciativa busca generar un punto de encuentro durante las vacaciones de invierno y ampliar las alternativas gratuitas de entretenimiento para niños y adultos en distintos espacios de la ciudad.