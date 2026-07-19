Habilitaron la Laguna de los Patos

El Municipio de Río Grande habilitó la Laguna de los Patos para el desarrollo de actividades sobre hielo, luego de las inspecciones efectuadas por personal de Defensa Civil.

La autorización fue dispuesta tras realizar mediciones sobre el espesor de la superficie congelada. Los controles permitieron comprobar que el lugar presenta actualmente las condiciones de seguridad necesarias para recibir a vecinos y visitantes.

Desde el Ejecutivo municipal solicitaron utilizar el espacio de manera responsable, respetar las indicaciones de Defensa Civil y permanecer únicamente dentro de los sectores habilitados.

También recomendaron evitar cualquier actividad cuando las condiciones climáticas puedan modificar el estado o la resistencia del hielo.

El monitoreo continuará de forma permanente para verificar que la laguna conserve los parámetros exigidos. En caso de detectarse cambios, el Municipio informará posibles restricciones o el cierre preventivo mediante sus canales oficiales.

Las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad para disfrutar del espacio sin exponerse a riesgos y contribuir al cuidado de quienes concurran al lugar.