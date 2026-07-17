Vacaciones de invierno: Río Grande mantiene una agenda gratuita para todas las edades

El Municipio de Río Grande continúa desarrollando su agenda de actividades para las vacaciones de invierno, con propuestas gratuitas dirigidas a niños, adolescentes, personas mayores y familias.

Durante la primera semana del receso, la Biblioteca El Muelle recibió a las infancias con “JugArte en Invierno”, una iniciativa que combina juegos, actividades recreativas y espacios de encuentro.

En el Espacio Tecnológico se llevaron adelante experiencias vinculadas con robótica, programación, dibujo digital y edición de videos, destinadas a acercar a niños y jóvenes a nuevas herramientas tecnológicas.

La programación también alcanzó a la Casa de Jóvenes, donde se ofrecieron talleres de cocina recreativa, belleza, construcción de terrarios, composición musical, stretching y mindfulness.

En tanto, el Centro Cultural Alem fue sede de actividades artísticas como guitarra, batería, piano, baile urbano, danzas árabes, manualidades y elaboración de amigurumis.

Las propuestas deportivas se concentraron en los gimnasios y polideportivos municipales mediante las jornadas “Tardes de juegos en familia”, que reunieron a vecinos en torno a actividades recreativas e integradoras.

Por su parte, el Centro Municipal de Bienestar para las Personas Mayores “Papa Francisco” desarrolló encuentros físicos, artísticos y de estimulación cognitiva destinados a promover la participación y el acompañamiento de los adultos mayores.

La programación continuará durante los próximos días

Las actividades seguirán en el Espacio Tecnológico, la Casa de Jóvenes, el Centro Cultural Alem, la Biblioteca El Muelle y los diferentes espacios deportivos municipales.

Entre el 20 y el 25 de julio, la Orquesta Kayén y la Banda Municipal de Música brindarán conciertos infantiles en la Casa de la Cultura.

Además, el viernes 24 de julio se realizará una nueva noche de milonga en el Centro Cultural Alem, también con entrada libre y gratuita.