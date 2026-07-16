Reino Unido pidió a la FIFA investigar a la Selección Argentina por la bandera de Malvinas

 
La histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a trasladarse al escenario deportivo. Tras la victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, el Gobierno del Reino Unido reclamó formalmente que la FIFA investigue a los jugadores argentinos por exhibir una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos. 
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La pancarta fue entregada desde la tribuna por hinchas argentinos y fue sostenida por varios futbolistas una vez finalizado el encuentro en Atlanta. El gesto generó una inmediata reacción del gobierno británico, que lo consideró una manifestación política dentro de un evento deportivo. 

El secretario de Estado británico, Peter Kyle, calificó la escena como "totalmente inapropiada" y sostuvo que espera que la FIFA lleve adelante una investigación exhaustiva para determinar si existió una infracción al reglamento disciplinario del organismo. 

Qué dice el reglamento de la FIFA

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo dentro de los estadios y durante los eventos oficiales. En caso de comprobarse una infracción, tanto los jugadores involucrados como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podrían afrontar un expediente disciplinario y sanciones económicas que, según la normativa vigente, oscilan entre los 5.000 y los 20.000 dólares. 

Hasta el momento, la FIFA no informó públicamente si abrirá un procedimiento disciplinario. 

 

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