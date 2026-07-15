Convocan a fotógrafos fueguinos para la muestra colectiva “Vestigios”

La exposición se realizará el 28 de agosto en la Antigua Casa Beban. La propuesta busca reunir obras que exploren las huellas que permanecen en los cuerpos, los territorios, los objetos y la memoria.
Ushuaia15/07/2026ShelknamsurShelknamsur

La convocatoria para participar de la muestra colectiva de fotografía y artes visuales “Vestigios” ya se encuentra abierta en Ushuaia.

La exposición será organizada por el ciclo FRESCA y tendrá lugar el próximo 28 de agosto en la Antigua Casa Beban, con el acompañamiento de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad.

La propuesta está dirigida a artistas interesados en presentar trabajos fotográficos que aborden las marcas, recuerdos y rastros que permanecen en los cuerpos, los espacios, los objetos y la memoria colectiva.

Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales de FRESCA, en la cuenta @fresca.ciclo, donde también pueden consultarse las condiciones y características de la convocatoria.

FRESCA es un ciclo dedicado a la fotografía y las artes visuales que busca difundir el trabajo de autores fueguinos y de la región patagónica, además de generar espacios de encuentro y exhibición para artistas emergentes y consolidados.

La información también se encuentra disponible en la cuenta de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas: @Ambiente.Cultura.EducacionUsh.

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