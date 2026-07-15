Convocan a fotógrafos fueguinos para la muestra colectiva “Vestigios”

La convocatoria para participar de la muestra colectiva de fotografía y artes visuales “Vestigios” ya se encuentra abierta en Ushuaia.

La exposición será organizada por el ciclo FRESCA y tendrá lugar el próximo 28 de agosto en la Antigua Casa Beban, con el acompañamiento de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad.

La propuesta está dirigida a artistas interesados en presentar trabajos fotográficos que aborden las marcas, recuerdos y rastros que permanecen en los cuerpos, los espacios, los objetos y la memoria colectiva.

Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales de FRESCA, en la cuenta @fresca.ciclo, donde también pueden consultarse las condiciones y características de la convocatoria.

FRESCA es un ciclo dedicado a la fotografía y las artes visuales que busca difundir el trabajo de autores fueguinos y de la región patagónica, además de generar espacios de encuentro y exhibición para artistas emergentes y consolidados.

La información también se encuentra disponible en la cuenta de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas: @Ambiente.Cultura.EducacionUsh.