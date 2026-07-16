Vacaciones de invierno: la Casa de la Cultura abre un ciclo gratuito de espectáculos infantiles

La programación comenzará el lunes 20 de julio con “Monstruos”, una propuesta de la Orquesta Municipal Kayén que combina música en vivo, teatro y canciones de Canticuénticos. Las entradas ya pueden retirarse de manera gratuita.
Río Grande 16/07/2026ShelknamsurShelknamsur

La Casa de la Cultura de Río Grande será escenario de un nuevo ciclo de espectáculos destinado a las infancias y las familias durante las vacaciones de invierno.

La apertura estará a cargo de la Orquesta Municipal Kayén, que presentará “Monstruos” el lunes 20 de julio, desde las 18 horas, en el espacio cultural ubicado en Elcano 179.

La puesta combinará música en vivo, actuación y una historia protagonizada por diferentes monstruos. El repertorio estará compuesto por canciones de Canticuénticos, uno de los grupos argentinos más reconocidos dentro de la música infantil.

Del espectáculo también participarán actores y actrices de Río Grande y el elenco teatral del Centro Cultural Alem, que acompañarán a la orquesta en una propuesta especialmente preparada para el público infantil.

El ciclo continuará el martes 21 de julio con una segunda función de “Monstruos”. En tanto, el miércoles 22 y el sábado 25 será el turno de la Banda Municipal, que presentará un homenaje a María Elena Walsh junto a artistas invitados y miembros del elenco teatral.

Todas las funciones tendrán entrada libre y gratuita. Los tickets pueden retirarse previamente en la Casa de la Cultura, de 9 a 16 horas, hasta completar la capacidad disponible.

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