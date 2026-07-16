Ushuaia abrió el calendario del primer Campeonato Fueguino de Escalada

La competencia reunió a 70 deportistas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chile. Durante cuatro jornadas, las distintas delegaciones disputaron pruebas en la palestra municipal y participaron de actividades de integración.
Ushuaia16/07/2026ShelknamsurShelknamsur

Ushuaia fue escenario de la primera fecha del Campeonato Fueguino de Escalada, una competencia que reunió a 70 deportistas de distintas edades y marcó un nuevo paso en el desarrollo de la disciplina en la región.

El certamen se disputó por primera vez en la palestra municipal y contó con participantes de las categorías U13, U15, Promocional y Mayores, tanto en la rama femenina como masculina. Llegaron delegaciones de Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos y la ciudad chilena de Puerto Natales. 

La apertura oficial tuvo lugar en el gimnasio municipal Hugo Ítalo Favale, donde fueron presentados los equipos y competidores. Durante la ceremonia también se reconoció a Yanina Moccagatta, profesora de la Escuela Municipal de Escalada Deportiva, por su trabajo en el crecimiento de la actividad en la ciudad. 

Las pruebas competitivas se desarrollaron durante el viernes y el sábado, cuando quedaron definidos los podios de cada categoría. El encuentro concluyó el domingo con un “festiboulder”, una jornada recreativa que permitió reunir a participantes, familias y entrenadores fuera de la exigencia propia de la competencia. 

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó la organización del campeonato y sostuvo que el objetivo es incorporar a Ushuaia como una fecha permanente dentro del calendario regional de la escalada deportiva.

También valoró el trabajo realizado por entrenadores, jueces, colaboradores, integrantes del Instituto Municipal de Deportes y de la Escuela Municipal de Escalada, además del acompañamiento de las familias. 

Los ganadores de cada categoría

En U13 femenino, el primer puesto fue para Catalina Cabezas, seguida por América Lobo Cerri y Clara Mauri Tavano. En la rama masculina se impuso Ciro Rovira, acompañado en el podio por Simón Poljak e Ignacio Jofré.

En U15 femenino, Guadalupe Díaz obtuvo el primer lugar, Loreley Moran terminó segunda y Mía Martínez ocupó la tercera posición. Entre los varones, el triunfo correspondió a Nilo De Antueno, seguido por Santino Gallardo y Luca Mingrino.

La categoría Promocional femenina quedó en manos de Valentina Toro. Victoria Seru y Valeria Caram completaron el podio. En la rama masculina ganó Danilo Garrido, mientras que Martín Gabrena y Fernando Pandolfi finalizaron segundo y tercero.

En Mayores femenino se impuso Micaela Stancati, seguida por Pilar Rocca Mustapich y Renata Capelli. En la competencia masculina, Marco Turi obtuvo el primer puesto, Luca Turi terminó segundo y Nahuel Bacigaluppi quedó tercero. 

La realización de esta primera fecha permitió reunir a escuelas, equipos y escaladores independientes de distintos puntos de la Patagonia argentino-chilena, en una competencia que busca consolidarse como un espacio estable para el desarrollo deportivo y la integración regional.

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