Ushuaia bajo cero: anticipan hasta –14 °C y marcas cercanas a –20 °C en zonas rurales

Ushuaia atravesará durante los próximos días un período de frío intenso, con temperaturas bajo cero, heladas persistentes y jornadas en las que las máximas tendrán dificultades para superar los cero grados.

El escenario estará marcado por la presencia de aire frío y cielos mayormente despejados. La escasa nubosidad provocará una mayor pérdida de calor durante la noche y hará que las temperaturas más bajas se registren durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Para este jueves se espera una jornada con nubosidad variable y vientos leves, mientras que el viernes el frío se profundizará, con registros negativos durante prácticamente todo el día.

El sábado también se mantendrán las condiciones invernales extremas. Algunos pronósticos difundidos durante las últimas horas llegaron a proyectar una mínima de hasta 14 grados bajo cero, aunque las estimaciones meteorológicas pueden modificarse a medida que se aproxima la fecha.

Hacia el domingo se prevé un leve aumento de la temperatura y una mayor presencia de nubosidad. También existe la posibilidad de que regresen las precipitaciones en forma de nieve durante la noche.