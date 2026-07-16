El peronismo de Ushuaia empieza a proyectar a Walter Vuoto para la gobernación

El peronismo de Ushuaia comenzó a mostrar sus primeras definiciones de cara a la próxima disputa por la gobernación de Tierra del Fuego. La jefa de Gabinete municipal, Yésica Garay, respaldó públicamente al intendente Walter Vuoto y aseguró que trabajará para que se convierta en el candidato provincial del espacio nacional y popular.

“Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Walter sea gobernador”, afirmó la funcionaria durante una entrevista radial, en la que destacó la experiencia política, la capacidad de conducción y el recorrido institucional del actual presidente del Partido Justicialista fueguino.

Garay consideró que Vuoto es el dirigente que mejor representa al sector y remarcó que mantuvo sus posiciones aun en escenarios adversos, sin medir exclusivamente el impacto personal o electoral de cada decisión. También sostuvo que el proyecto colectivo debe ubicarse por encima de las aspiraciones individuales.

El pronunciamiento representa uno de los respaldos más explícitos surgidos hasta el momento desde el oficialismo municipal. Aunque Vuoto todavía no formalizó una candidatura, la declaración comenzó a proyectarlo como una alternativa para suceder a Gustavo Melella y trasladar al ámbito provincial el modelo político construido durante sus gestiones en Ushuaia.

La funcionaria también ingresó de lleno en la discusión por la conducción del justicialismo. Señaló que los dirigentes que cuestionen el liderazgo partidario deben estar dispuestos a competir en una elección interna y aceptar el resultado.

“Si hay personas que discuten la conducción, hay que ir a internas”, planteó. Según Garay, quienes no logren imponerse deberán acompañar al sector ganador o asumir la responsabilidad de competir por fuera del PJ y provocar una división dentro del campo nacional y popular.

La advertencia aparece en un momento en el que el peronismo fueguino intenta ordenar sus diferencias internas y construir una estrategia común frente al crecimiento de otras fuerzas políticas. Para el sector que responde a Vuoto, la discusión no pasa solamente por definir una candidatura, sino por determinar quién tendrá la capacidad de conducir, organizar y mantener unido al espacio.

Garay adelantó además que participará activamente en una eventual interna y ratificó que permanecerá junto al intendente. “Estaré donde debo estar siempre: al lado del intendente y presidente del Partido Justicialista”, expresó, aunque evitó anticipar si buscará ocupar personalmente un cargo electivo.

La discusión nacional

La jefa de Gabinete vinculó la construcción provincial con el escenario nacional y cuestionó las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei. Consideró que los municipios y la Provincia pueden atender algunas consecuencias de la crisis, pero advirtió que no tienen herramientas suficientes para resolver problemas estructurales vinculados con la economía, el empleo y la actividad industrial.

En ese contexto, defendió el régimen establecido por la Ley 19.640 y señaló que Tierra del Fuego necesita un gobierno nacional que comprenda su relación con la soberanía, la ocupación territorial y la matriz productiva de la provincia.

También rechazó la intención del Estado nacional de subastar las tierras donde funciona el Centro Logístico Invernal de Ushuaia. Garay sostuvo que el predio cumple un papel central durante la temporada de invierno y cuestionó al diputado nacional Santiago Pauli por respaldar la venta.

Reordenamiento municipal

Durante la entrevista, la funcionaria defendió además la reorganización interna implementada en la Municipalidad de Ushuaia. Explicó que la gestión suspendió temporalmente pases, designaciones y asignaciones de funciones para realizar un diagnóstico de la estructura administrativa.

Garay reconoció que las medidas generaron resistencias, pero afirmó que resultaban necesarias ante la reducción de los recursos disponibles. También señaló que los nuevos programas y proyectos deben contar con el aval de las áreas económica, legal y técnica antes de ser puestos en marcha.