Río Grande llevó su oferta turística y productiva a la Fiesta Nacional del Invierno

Río Grande participó de la Fiesta Nacional del Invierno con una propuesta destinada a mostrar sus atractivos turísticos y abrir un espacio de promoción para productores de la ciudad.

La actividad se desarrolló el 10 de julio en Cerro Castor y reunió a residentes y visitantes en torno a una de las celebraciones tradicionales de la temporada. El evento fue organizado por el centro de esquí y el Instituto Fueguino de Turismo.

La delegación riograndense contó con un stand coordinado por la Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio. Allí se presentó la marca “Río Grande: Tierra de Estepa y Mar”, con información sobre las experiencias, paisajes y actividades que ofrece la ciudad durante las distintas épocas del año.

La participación también funcionó como una vidriera para la producción local. A través del Mercado del Atlántico estuvieron presentes los emprendimientos Freak Spirit y Gin Ghandi, que exhibieron sus productos y mantuvieron contacto directo con el público.

La propuesta se completó con degustaciones de Alfajores del Fin del Mundo, La Alfajorería y Cervezas Coirón. El artesano Víctor Fuentealba presentó trabajos realizados en madera de lenga, mientras que Shenu Coat llevó una línea de gorros confeccionados para la temporada invernal.