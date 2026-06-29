Melella y Vuoto acuerdan una agenda común para defender recursos, empleo y producción

El gobernador y el intendente de Ushuaia mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno en la que hablaron de recursos, empleo, inversiones, obra pública y el nuevo escenario hidrocarburífero tras la salida de YPF. El encuentro dejó una señal política de acercamiento institucional, aunque sin anuncios concretos sobre cómo se enfrentarán los problemas económicos que atraviesa la provincia.
Política29/06/2026ShelknamsurShelknamsur

El gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno en la que coincidieron en la necesidad de fortalecer el diálogo político e institucional frente al complejo escenario económico que atraviesa Tierra del Fuego. El encuentro fue presentado como una instancia de trabajo entre Provincia y Municipio, con eje en la defensa de los recursos fueguinos, el sostenimiento del empleo y la necesidad de garantizar los servicios esenciales.

Durante la reunión, ambos dirigentes analizaron la situación provincial, marcada por la caída de los ingresos provenientes del Gobierno nacional y su impacto sobre las finanzas públicas. En ese marco, plantearon la importancia de mantener una distribución equitativa de los recursos para evitar que tanto la Provincia como los municipios queden más condicionados por la disminución de transferencias nacionales.

El encuentro también incluyó un repaso sobre los anuncios de nuevas inversiones en Tierra del Fuego, especialmente las vinculadas al desarrollo acuícola. Según se informó, ambos consideraron que ese sector puede representar una oportunidad para diversificar la matriz productiva provincial en un contexto de retracción industrial y preocupación por la pérdida de puestos de trabajo.

Otro punto abordado fue la situación hidrocarburífera tras la salida de YPF de las áreas que operaba en la isla. Tanto Melella como Vuoto coincidieron en que ese proceso abre desafíos importantes para la provincia, pero también oportunidades para fortalecer la participación fueguina en un sector estratégico de la economía local.

Melella sostuvo que el momento exige “responsabilidad institucional” y afirmó que, más allá de las diferencias políticas, quienes tienen responsabilidades de gobierno deben priorizar el diálogo, construir consensos y defender los intereses de Tierra del Fuego frente al contexto nacional. Vuoto, por su parte, remarcó que el trabajo conjunto entre Provincia y municipios resulta fundamental para defender recursos, empleo y producción.

Más allá del tono institucional, la reunión dejó una señal política clara: el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia intentan mostrarse alineados frente a la crisis económica nacional y sus consecuencias locales. Sin embargo, el comunicado no detalló medidas específicas, plazos de trabajo, cifras sobre la caída de recursos ni acciones concretas para responder al impacto sobre la obra pública, el empleo o las finanzas municipales.

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