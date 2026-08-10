Martín Perez cruzó a Milei y a Mirgor por los despidos: “La primera variable de ajuste deben ser las ganancias, no el empleo

Martín Perez salió al cruce del Gobierno de Javier Milei y del Grupo Mirgor luego de que se conocieran cerca de 300 desvinculaciones en las plantas de Río Grande, en medio de una jornada de fuerte tensión en el sector industrial fueguino.

“Lo que sucede en Mirgor es gravísimo. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre”, sostuvo el intendente, quien remarcó que las consecuencias trascienden a quienes recibieron los telegramas. “En definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe”, afirmó.

Perez vinculó la situación con las decisiones económicas de la administración nacional y particularmente con la apertura de importaciones. “Milei sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria. Desmantelan el trabajo fueguino”, señaló.

También cuestionó que la Argentina avance en sentido contrario a las políticas industriales que, según planteó, aplican las principales economías del mundo. “Los países centrales suben aranceles, vuelven a la industria. Milei acelera para el otro lado y los resultados son estos”, expresó.

Pero el intendente no concentró sus críticas únicamente en la Casa Rosada. También apuntó contra las empresas que durante años se desarrollaron al amparo del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

“Las empresas que acumularon ganancias durante décadas al amparo del régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con nuestra provincia y con sus trabajadores”, afirmó Perez, antes de plantear una pregunta directa: “¿Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad?”.

En ese contexto dejó una de sus definiciones más fuertes: “La primera variable de ajuste deben ser sus márgenes de ganancia y no el empleo”.

Perez reclamó que las compañías mantengan un compromiso con el territorio en el que desarrollaron durante décadas buena parte de su actividad. “Tierra del Fuego necesita empresarios que produzcan, inviertan y se comprometan con la comunidad que les permitió expandirse y acumular”, sostuvo.

Los despidos profundizaron la tensión en el Parque Industrial de Río Grande y alcanzaron también a representantes gremiales de la UOM. En ese escenario, Perez cerró su posicionamiento con una defensa del empleo industrial fueguino: “Defender nuestra industria también es defender a quienes todos los días trabajan para sostenerla”.