Ficha Limpia: todos están a favor hasta que llega el momento de votar

La Legislatura convocará a los partidos políticos para discutir Ficha Limpia. En los papeles, nadie debería tener demasiados problemas para acompañarla: la discusión apunta a impedir que personas condenadas por corrupción, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración, delitos contra la integridad sexual o femicidio puedan acceder a candidaturas o cargos públicos. El problema empieza cuando hay que dejar los discursos, escribir la ley y levantar la mano.
Política10/08/2026 Mariano López

Ficha Limpia tiene una ventaja extraordinaria: todos pueden decir que están de acuerdo.

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Después vienen los detalles.

La Comisión de Legislación General decidió convocar a partidos políticos y organizaciones para discutir el proyecto impulsado por Jorge Lechman y Raúl von der Thusen. La intención es alcanzar un texto que pueda llegar al recinto y comenzar a regir antes de las elecciones de 2027.

Hasta ahí, todos felices.

Ahora habrá que ver qué ocurre cuando cada partido tenga que poner su posición arriba de la mesa.

Porque la discusión verdadera no es si queda lindo hablar de transparencia. La pregunta es otra: ¿un condenado puede ser candidato en Tierra del Fuego o no?

Y después viene la segunda: ¿qué condena?

Ahí empiezan los problemas.

Una de las discusiones pasa por establecer si alcanza con una sentencia confirmada en segunda instancia o si habrá que esperar hasta que se agoten todas las posibilidades judiciales.

Parece una discusión técnica. No lo es.

Cuantas más instancias se exijan, más tiempo puede pasar hasta que la prohibición se haga efectiva. Y la política argentina conoce perfectamente lo que significa el paso del tiempo en los tribunales: elecciones que llegan antes que las sentencias y causas que sobreviven durante años.

Por eso la convocatoria a los partidos tiene algo interesante.

Los obliga a mostrarse.

Ya no alcanza con publicar un comunicado diciendo que se está contra la corrupción. Cada fuerza deberá explicar qué Ficha Limpia quiere y qué está dispuesta a votar.

También habrá que mirar qué hace la propia Legislatura.

Porque existe una vieja especialidad de la política: cuando un proyecto resulta incómodo, se crea una comisión, se convocan especialistas, se escuchan sectores, se piden opiniones y se promete consenso.

Y a veces el consenso aparece.

Otras veces aparece el archivo.

La diferencia será bastante sencilla de comprobar.

Si después de las reuniones hay dictamen y fecha de sesión, la convocatoria habrá servido para construir una mayoría.

Si dentro de algunos meses seguimos hablando de reuniones, consultas y nuevas rondas de discusión, Ficha Limpia habrá encontrado una de las maneras más prolijas que tiene la política de no decir que no.

El proyecto pone además una fecha sobre la mesa: 2027.

Eso achica bastante el margen para las excusas.

Si realmente existe acuerdo para impedir que personas condenadas por delitos graves lleguen a cargos públicos, la Legislatura tiene tiempo para establecer las reglas antes de la próxima elección provincial.

Ahora la pelota empieza a quedar del lado de todos.

De quienes presentaron el proyecto.

De quienes dicen acompañarlo.

Y especialmente de aquellos que hasta ahora pudieron mantenerse cómodamente en silencio.

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