El Martial se iluminó con antorchas: cientos de personas participaron de una de las postales más esperadas del invierno

El Cerro Martial volvió a convertirse este sábado en escenario de una de las imágenes más características del invierno en Ushuaia. Cientos de personas se acercaron para participar de la 31ª edición de la tradicional Bajada con Antorchas, realizada en el marco de las actividades por el Día del Montañés.
Ushuaia10/08/2026 Mariano López

El momento central de la jornada llegó cerca de las 20, cuando una bengala lanzada desde la Bahía Ushuaia marcó el inicio del descenso.

Desde la montaña, 120 esquiadores comenzaron a bajar primero con bengalas y luego con antorchas, formando una extensa línea de luces sobre la nieve que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

La actividad había comenzado durante la tarde con espectáculos artísticos, demostraciones en el snowpark, degustaciones gastronómicas y reconocimientos por el Día del Montañés.

Con el paso de las horas, vecinos y turistas fueron concentrándose en el sector del Martial a la espera de la tradicional bajada nocturna, que volvió a convertirse en el momento más convocante de la celebración.

La jornada cerró con la tradicional quema del muñeco, poniendo fin a una nueva edición de uno de los eventos que forman parte del calendario invernal de Ushuaia.

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