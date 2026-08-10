El Ejército Argentino arrasó en la competencia internacional de tropas de montaña y se quedó con el primer puesto

El equipo nacional terminó con 122 puntos, más del doble que Chile y Estados Unidos, y se consagró campeón de la 43ª Competencia Internacional de Tropas de Montaña. La prueba se disputó en el cerro Otto, en Bariloche, y reunió a representantes militares de los tres países.
 
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lgEl Equipo Militar de Esquí del Ejército Argentino se quedó con el primer puesto de la competencia internacional que reunió a tropas especializadas de Argentina, Chile y Estados Unidos.

Durante las distintas jornadas, los participantes compitieron en Esquí de Fondo, Biathlon Sprint y Biathlon Partida en Masa, disciplinas que combinaron resistencia física, técnica y adaptación a las condiciones propias de la montaña.

Argentina dominó ampliamente la clasificación general y finalizó con 122 puntos. Chile quedó segundo con 60, mientras que Estados Unidos ocupó el tercer lugar con 58. El equipo norteamericano volvió a participar de la competencia después de 29 años: su última presencia había sido en 1997.

El desempeño argentino también se trasladó a la primera fecha de la Copa Sudamericana de Biathlon, disputada en paralelo. Allí, la soldado deportista Sofía Kydasiouk y el soldado deportista Franco Dal Farra consiguieron el primer puesto en sus respectivas categorías.

La Competencia Internacional de Tropas de Montaña se realiza desde 1971 y busca combinar el adiestramiento especializado con el intercambio entre las fuerzas militares de los países participantes.

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