El Municipio realizó una capacitación sobre Gemini y creación de agentes de inteligencia artificial

El Municipio de Río Grande llevó adelante el taller “Descubriendo Gemini y creación de agentes con Antigravity”, una propuesta destinada a acercar nuevas herramientas de inteligencia artificial a vecinos interesados en tecnología, innovación y desarrollo digital.

Durante el encuentro, los participantes conocieron distintas posibilidades de uso de Gemini y trabajaron en la creación de agentes inteligentes mediante Antigravity.

La capacitación abordó aplicaciones que pueden utilizarse en proyectos, emprendimientos, procesos de innovación y desarrollo de soluciones digitales.

El taller se realizó en el Espacio Tecnológico municipal y estuvo encabezado por Pablo Lluviera, CEO y cofundador de NST.