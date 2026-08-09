El Municipio realizó actividades por la Semana de la Lactancia en Casa de María y CONIN

En el marco de la Semana de la Lactancia, el Municipio de Río Grande desarrolló una serie de actividades a través de Casa de María, con el objetivo de acompañar a las familias durante los primeros años de vida de niños y niñas.

Las jornadas incluyeron propuestas basadas en el juego, la experiencia compartida y la escucha, además de instancias de intercambio orientadas a fortalecer redes de acompañamiento entre las familias y personas cuidadoras.

Como parte de la iniciativa, el equipo de Casa de María trasladó también las actividades a la sede de CONIN, donde participaron las familias que concurren habitualmente al espacio.

La propuesta apuntó a fortalecer el apoyo comunitario y promover el cuidado integral de las infancias