El Municipio realizó actividades por la Semana de la Lactancia en Casa de María y CONIN

Lechman reclamó una salida al conflicto: salarios dignos para los docentes y los chicos en las aulas
ShelknamsurLegislatura 09/08/2026
El legislador Jorge Lechman planteó que el conflicto educativo no puede quedar atrapado entre el reclamo salarial y la pérdida de días de clase. Reclamó una solución que permita a los docentes vivir de su trabajo y, al mismo tiempo, garantice que los chicos permanezcan en las aulas. También volvió a cuestionar las prioridades del Gobierno y sostuvo que educación, salud y seguridad deberían ocupar el primer lugar en la distribución de los recursos públicos.