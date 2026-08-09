El Laboratorio Municipal incorporó nuevo equipamiento y amplió su capacidad de atención

El Municipio de Río Grande sumó un microscopio, una centrífuga y nuevos reactivos al Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”. La incorporación permitirá mejorar el procesamiento de muestras y ampliar la capacidad de respuesta del sistema municipal de salud.
Río Grande 09/08/2026ShelknamsurShelknamsur

La Secretaría de Salud municipal incorporó nuevo equipamiento al laboratorio ubicado en Gobernador Anadón 735, donde se realizan estudios de rutina y análisis de mayor complejidad.

Entre las nuevas herramientas se encuentran un microscopio preparado para trabajar con muestras teñidas y una centrífuga con capacidad para procesar hasta 24 tubos de manera simultánea. También se sumaron reactivos destinados a fortalecer las prestaciones que ya se realizan en el lugar.

Actualmente, el laboratorio ofrece hemogramas, glucemia, hepatogramas, colesterol, triglicéridos, análisis de orina y estudios vinculados con enfermedades infecciosas, entre otras prácticas. Además, cuenta con puntos para toma de muestras en los Centros Municipales de Salud N.º 2, 3 y 4.

Los turnos pueden solicitarse de lunes a viernes, de 7 a 14, de manera presencial o por WhatsApp al 2964-586014.

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