Río Grande retiró 26 vehículos y notificó a otros 140 por ocupar la vía pública

El Municipio de Río Grande secuestró 26 vehículos y notificó a los responsables de otros 140 rodados para que regularicen su situación, en el marco del Plan de Saneamiento Urbano.

Los procedimientos fueron realizados de manera conjunta por las áreas de Tránsito, Ambiente y Comercio, que inspeccionaron talleres automotores y espacios públicos para verificar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 2626/2008.

Los controles alcanzaron establecimientos ubicados sobre las calles Rivadavia, 25 de Mayo, Alfonsina Storni, Gobernador Paz, Finocchio, Don Bosco y Resistencia, entre otros puntos de la ciudad. En algunos lugares se encontraron vehículos abandonados, carrocerías y residuos metálicos dentro de los talleres y sobre la calzada.

El procedimiento comienza con una notificación para que el propietario retire los elementos y regularice la situación. Cuando el requerimiento no es cumplido, el Municipio puede aplicar sanciones y avanzar con el secuestro del vehículo.

Los vecinos también pueden denunciar automóviles abandonados u otras situaciones que afecten el espacio público mediante la línea municipal 147.