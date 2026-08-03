Lechman, contra los “011”: “Que representen a Tierra del Fuego sin haber vivido en la provincia es una falta de respeto”

La Comisión Nº 1 de la Legislatura analizará este miércoles el proyecto presentado por Jorge Lechman para regular la designación de quienes representen a Tierra del Fuego ante organismos nacionales o cumplan funciones provinciales en otras jurisdicciones.

El asunto 056/2026 establece requisitos de edad, ciudadanía, residencia y pertenencia electoral. También dispone que cada nombramiento realizado por el Poder Ejecutivo deberá obtener el acuerdo de la Legislatura antes de quedar formalizado.

Lechman puso el foco en los denominados “011”: personas que viven fuera de Tierra del Fuego y son ubicadas por el gobierno de turno en cargos desde los cuales gestionan, intervienen y hablan en nombre de los fueguinos.

La referencia está asociada históricamente con funcionarios instalados en Buenos Aires. Sin embargo, la propuesta no se limita a la representación provincial en esa ciudad. Alcanza a cualquier persona designada para actuar en nombre del Estado fueguino, sin importar en qué lugar del país deba cumplir esa función.

El cuestionamiento no pasa por el lugar de nacimiento. El punto central es si quien asume esa responsabilidad conoce la provincia, comprende su idiosincrasia y tiene un vínculo real con la comunidad cuyos intereses deberá defender.

“No cualquiera puede representar a los fueguinos, y mucho menos alguien que no vive en Tierra del Fuego ni conoce nuestra idiosincrasia. Es una falta de respeto”, sostuvo Lechman.

El proyecto establece que los postulantes deberán tener al menos 25 años, ser argentinos nativos, por opción o naturalizados con diez años de ciudadanía, acreditar cinco años continuos de residencia inmediata en Tierra del Fuego y estar inscriptos como electores provinciales.

Una persona nacida en otra jurisdicción podrá acceder al cargo siempre que cumpla con esas condiciones. La iniciativa busca impedir que el Ejecutivo designe, por conveniencia o cercanía política, a personas que nunca formaron parte de la vida cotidiana de la provincia.

Además, antes de concretar cada nombramiento, el Gobierno deberá remitir la propuesta a la Legislatura, informar los antecedentes del candidato y conseguir el acuerdo parlamentario. La representación de Tierra del Fuego dejaría así de depender exclusivamente de una decisión del Ejecutivo.

La regulación también alcanzará a quienes ya desempeñen esas funciones. En caso de aprobarse, tendrán 30 días para presentar la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos.

El debate llegará este miércoles a la Comisión Nº 1 con un planteo concreto: una designación política no debería ser suficiente para hablar en nombre de los fueguinos. Quien asuma esa responsabilidad deberá demostrar residencia, conocimiento y pertenencia a Tierra del Fuego.