¿Qué aviones de la Provincia están en condiciones de volar? El informe que impulsa Lechman

El estado de la flota aérea de la Provincia volvió a instalarse en el centro del debate. A partir de un proyecto de resolución presentado por el legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, la Legislatura podría requerir al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la situación operativa de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

La iniciativa apunta a conocer con precisión cuáles son los recursos aéreos con los que cuenta actualmente la Provincia y cuál es su capacidad real de respuesta ante vuelos sanitarios, evacuaciones aeromédicas, traslados oficiales y operativos de rescate.