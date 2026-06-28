¿Qué aviones de la Provincia están en condiciones de volar? El informe que impulsa Lechman
ShelknamsurLegislatura 28/06/2026
Mientras la Provincia necesita contar con capacidad de respuesta para vuelos sanitarios, rescates, traslados oficiales y emergencias en zonas complejas, el estado real de la flota aérea oficial sigue sin una explicación pública completa. En ese contexto, el legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno detalle qué aeronaves tiene, cuáles están operativas, quiénes las pilotean y en qué condiciones técnicas se encuentra la Dirección Provincial de Aeronáutica.