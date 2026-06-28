¿Qué aviones de la Provincia están en condiciones de volar? El informe que impulsa Lechman

Mientras la Provincia necesita contar con capacidad de respuesta para vuelos sanitarios, rescates, traslados oficiales y emergencias en zonas complejas, el estado real de la flota aérea oficial sigue sin una explicación pública completa. En ese contexto, el legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno detalle qué aeronaves tiene, cuáles están operativas, quiénes las pilotean y en qué condiciones técnicas se encuentra la Dirección Provincial de Aeronáutica.
Legislatura 28/06/2026ShelknamsurShelknamsur

El estado de la flota aérea de la Provincia volvió a instalarse en el centro del debate. A partir de un proyecto de resolución presentado por el legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, la Legislatura podría requerir al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la situación operativa de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

La iniciativa apunta a conocer con precisión cuáles son los recursos aéreos con los que cuenta actualmente la Provincia y cuál es su capacidad real de respuesta ante vuelos sanitarios, evacuaciones aeromédicas, traslados oficiales y operativos de rescate.

Últimos artículos
multimedia.normal.97190dec7aed7651.6f5f33383531305f6e6f726d616c2e6a7067

¿Qué aviones de la Provincia están en condiciones de volar? El informe que impulsa Lechman

Shelknamsur
Legislatura 28/06/2026
Mientras la Provincia necesita contar con capacidad de respuesta para vuelos sanitarios, rescates, traslados oficiales y emergencias en zonas complejas, el estado real de la flota aérea oficial sigue sin una explicación pública completa. En ese contexto, el legislador Jorge Lechman, del bloque Somos Fueguinos, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno detalle qué aeronaves tiene, cuáles están operativas, quiénes las pilotean y en qué condiciones técnicas se encuentra la Dirección Provincial de Aeronáutica.
20240722104739_propuestas-deportivas

Deporte invernal: Una propuesta para que los chicos cambien la pantalla por la nieve y la montaña

Shelknamsur
Ushuaia28/06/2026
Las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio. La propuesta, destinada a niñas y niños de entre 6 y 14 años, incluye talleres de esquí alpino y actividades recreativas de montaña. La anotación podrá realizarse por Ventanilla Digital desde las 10 horas o de manera presencial en el Polideportivo Augusto Lasserre y en el Polo Deportivo Héroes de Malvinas, de 10 a 19 horas.
Te puede interesar
md (84)

Löffler cruzó a Melella: “Perdió el rumbo por el capricho de la reelección y la reforma”

Shelknamsur
Legislatura 04/06/2026
El legislador del MPF cuestionó al gobernador Gustavo Melella y sostuvo que la provincia atraviesa una crisis económica y social mientras el Ejecutivo insiste con una reforma constitucional que, según advirtió, no forma parte de las urgencias de los fueguinos. También apuntó contra la falta de respuestas oficiales, la Ley de Goteo y el manejo de los recursos de las ciudades. 
WhatsApp Image 2026-05-24 at 13.04.48

Lechman: “Mi distancia con Melella es por una gestión que hunde a la provincia”

Shelknamsur
Legislatura 26/05/2026
El legislador de Somos Fueguinos volvió a cuestionar al gobernador tras la insistencia legislativa que dejó sin efecto la Ley 1529 y sostuvo que el oficialismo perdió credibilidad y consensos. También pidió una mesa de diálogo político y social, habló de la Ley de Goteo, del pago a jubilados y advirtió que el próximo gobierno deberá construirse sobre acuerdos amplios para poder sacar adelante a la provincia.
 
Lo más visto
md - 2026-06-21T203254.299

El Martial volvió a mover su aerosilla después de 15 años

Shelknamsur
Ushuaia20/06/2026
La nueva aerosilla cuádruple del Cerro Martial fue inaugurada con presencia de autoridades provinciales, municipales y del sector turístico. Desde el Municipio destacaron que la obra recupera un emblema de Ushuaia y busca ampliar la actividad turística, deportiva y recreativa durante todo el año.
md - 2026-06-24T014231.128

Analizan nuevos estudios técnicos sobre el puente General Mosconi

Shelknamsur
Río Grande 24/06/2026
El Municipio de Río Grande encabezó una nueva mesa de trabajo con colegios profesionales e instituciones locales. El objetivo es actualizar información sobre el estado de la estructura y avanzar en medidas vinculadas a la circulación vehicular en uno de los sectores clave de la ciudad.
 