Von der Thusen fijó cuatro reuniones de la Comisión 1 y estableció plazos para incorporar temas

El espacio legislativo se reunirá dos veces en agosto y otras dos durante septiembre. Los bloques deberán solicitar con al menos 48 horas de anticipación la inclusión de expedientes y la convocatoria de invitados.
 
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El presidente de la Comisión de Legislación General N.º 1, Raúl von der Thusen, definió el cronograma de reuniones que ese espacio de la Legislatura provincial mantendrá durante agosto y septiembre.

El primer encuentro fue convocado para el miércoles 5 de agosto, a las 11. La siguiente reunión será el 19 del mismo mes, también a las 11. En septiembre, la comisión volverá a reunirse los miércoles 2 y 16, en ambos casos desde las 10.

Von der Thusen también estableció la metodología para incorporar asuntos al orden del día. Los legisladores deberán presentar las solicitudes y proponer la citación de invitados con una anticipación mínima de 48 horas.

Para la reunión del 19 de agosto, el plazo vencerá el lunes 17 a las 14. Los temas destinados al encuentro del 2 de septiembre podrán presentarse hasta el lunes 31 de agosto, mientras que para la reunión del 16 de septiembre habrá tiempo hasta el lunes 14, siempre a las 14.

El esquema busca ordenar el ingreso de expedientes y permitir que las convocatorias sean comunicadas antes de cada encuentro. Sin embargo, el anuncio difundido por la Legislatura no detalló qué proyectos serán analizados durante la primera reunión ni cuáles serán las prioridades de la comisión para los próximos dos meses.

La Comisión de Legislación General aborda asuntos vinculados con la organización institucional de la Provincia y funciona como una de las instancias previas al tratamiento de los proyectos en sesión. El cronograma permanecerá sujeto a los asuntos que propongan los bloques dentro de los plazos establecidos.

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