Löffler cruzó a Melella: “Perdió el rumbo por el capricho de la reelección y la reforma”

El legislador del MPF cuestionó al gobernador Gustavo Melella y sostuvo que la provincia atraviesa una crisis económica y social mientras el Ejecutivo insiste con una reforma constitucional que, según advirtió, no forma parte de las urgencias de los fueguinos. También apuntó contra la falta de respuestas oficiales, la Ley de Goteo y el manejo de los recursos de las ciudades. 
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El legislador provincial Damián Löffler volvió a marcar distancia del Gobierno provincial y dejó una definición política fuerte sobre el momento que atraviesa Tierra del Fuego. Para el referente del Movimiento Popular Fueguino, Gustavo Melella perdió el eje de la gestión por insistir con una reforma constitucional que la sociedad no reclama y que aparece más vinculada a su continuidad política que a los problemas concretos de la provincia.

En declaraciones radiales, Löffler planteó que la Legislatura comenzó a ocupar un lugar más activo porque las demandas sociales ya no encuentran respuesta en el Ejecutivo. En ese marco, señaló que la crisis laboral, la caída del poder adquisitivo, la incertidumbre en la industria, la situación petrolera y el deterioro del comercio forman parte de una agenda que golpea todos los días a los fueguinos.

El legislador sostuvo que la salida de YPF, el futuro de Terra Ignis y la pérdida de puestos de trabajo en la zona norte encendieron una alarma que el Gobierno no puede seguir esquivando. A su criterio, la Legislatura está recibiendo reclamos porque la gente busca una respuesta institucional ante una administración provincial que no logra ordenar prioridades.

Löffler fue directo al cuestionar la insistencia de Melella con la reforma constitucional. Remarcó que ese debate no está en la agenda de la sociedad y que avanzar en ese camino implicaría someter a la provincia a un gasto difícil de justificar en medio de una realidad marcada por sueldos golpeados, servicios cada vez más caros y familias que viven con miedo a perder el empleo.

También apuntó contra el manejo de los fondos coparticipables y defendió la Ley de Goteo como una herramienta para dar previsibilidad a los municipios. Según planteó, cuando el Ejecutivo demora transferencias o administra recursos que corresponden a las ciudades, termina trasladando su desorden financiero a los intendentes, que luego no pueden sostener obras básicas ni servicios esenciales.

En ese punto, el parlamentario cuestionó el discurso oficial sobre la reducción del gasto político y puso la mirada sobre el propio Poder Ejecutivo. Advirtió que la mayor parte de la estructura estatal está concentrada allí y habló de más de dos mil cargos políticos, una cifra que, según su análisis, contradice cualquier pretensión seria de austeridad.

Löffler también dejó una crítica personal hacia Melella. Dijo que no observa una conducción serena, que el gobernador pasa poco tiempo en Tierra del Fuego y que debería revisar con mayor cuidado la Constitución antes de insistir en reformarla. Para el legislador, después de seis años de gestión provincial y ocho años como intendente de Río Grande, no conocer con precisión el texto constitucional resulta políticamente grave.

Sobre una eventual convocatoria a una mesa multisectorial, el legislador no cerró la puerta, pero puso condiciones. Dijo que el MPF asistiría si el llamado fuera para escuchar y discutir soluciones reales, no para una foto institucional sin contenido. En otras palabras: diálogo sí, puesta en escena no.

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