Río Grande reconoció la trayectoria de mujeres trabajadoras de la ciudad

La primera edición de la velada “Mujeres que transforman, trabajo y comunidad” reunió a representantes del comercio, empresas, instituciones, colegios profesionales y organizaciones sociales.
Río Grande 15/07/2026ShelknamsurShelknamsur

En el marco del 105.º aniversario de Río Grande, el Municipio realizó la primera edición de la velada “Mujeres que transforman, trabajo y comunidad”, destinada a reconocer la trayectoria laboral y social de trabajadoras de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el Museo Municipal Virginia Choquintel y contó con la participación de mujeres vinculadas con los sectores comercial, empresarial, público, profesional y comunitario.

La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, señaló que cada una de las homenajeadas representa una historia marcada por el esfuerzo, el compromiso y la vocación.

La funcionaria destacó que muchas de esas trayectorias se desarrollaron durante años fuera de los reconocimientos públicos, pese a su aporte al crecimiento y a la identidad de Río Grande.

La propuesta también buscó fortalecer la relación entre el Municipio, el sector privado, los comercios y las instituciones locales, a partir del reconocimiento de trabajadoras con una extensa trayectoria.

Participaron del encuentro la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres; la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto; el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; y el subsecretario de Asuntos Políticos y Legislativos, José “Nato” Ojeda.

También estuvieron presentes Marcelo Reino, gerente del Distrito Tierra del Fuego de TotalEnergies, y Ana Berbel, coordinadora de Gestión Social de la compañía.

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