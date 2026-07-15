Río Grande reconoció la trayectoria de mujeres trabajadoras de la ciudad

En el marco del 105.º aniversario de Río Grande, el Municipio realizó la primera edición de la velada “Mujeres que transforman, trabajo y comunidad”, destinada a reconocer la trayectoria laboral y social de trabajadoras de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el Museo Municipal Virginia Choquintel y contó con la participación de mujeres vinculadas con los sectores comercial, empresarial, público, profesional y comunitario.

La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, señaló que cada una de las homenajeadas representa una historia marcada por el esfuerzo, el compromiso y la vocación.

La funcionaria destacó que muchas de esas trayectorias se desarrollaron durante años fuera de los reconocimientos públicos, pese a su aporte al crecimiento y a la identidad de Río Grande.

La propuesta también buscó fortalecer la relación entre el Municipio, el sector privado, los comercios y las instituciones locales, a partir del reconocimiento de trabajadoras con una extensa trayectoria.

Participaron del encuentro la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres; la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto; el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; y el subsecretario de Asuntos Políticos y Legislativos, José “Nato” Ojeda.

También estuvieron presentes Marcelo Reino, gerente del Distrito Tierra del Fuego de TotalEnergies, y Ana Berbel, coordinadora de Gestión Social de la compañía.