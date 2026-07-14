Vacaciones de invierno: niños del Centro KyD participaron de una jornada recreativa en la Cancha 4

Niñas y niños que asisten al Centro Comunitario KyD participaron de una jornada recreativa en la Cancha 4, como parte de las actividades organizadas por la Municipalidad de Ushuaia durante las vacaciones de invierno.

La jornada comenzó en las instalaciones del centro comunitario y continuó en el espacio deportivo municipal, donde se desarrollaron juegos y distintas propuestas recreativas orientadas a promover la integración y el encuentro entre los participantes.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, explicó que el programa busca acompañar a las familias durante el receso escolar mediante espacios de recreación, aprendizaje y contención para las infancias.

Por su parte, la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, señaló que las actividades fueron planificadas para combinar experiencias culturales, deportivas y recreativas, con el juego como herramienta de participación y aprendizaje.

Los Talleres de Invierno se desarrollarán en distintos espacios municipales y estarán destinados a quienes concurren habitualmente al Centro Comunitario KyD. La iniciativa forma parte de la agenda organizada por el Municipio para ofrecer alternativas gratuitas durante las vacaciones escolares.