Operativo Invierno: advierten por cañerías congeladas, hielo en veredas y rutas peligrosas

Defensa Civil recomendó proteger las cañerías, mantener las veredas libres de hielo y consultar el estado de las rutas antes de viajar. Para emergencias, se encuentra disponible la línea 103.
Río Grande 18/07/2026ShelknamsurShelknamsur

nte las bajas temperaturas registradas durante la temporada invernal, el Municipio de Río Grande recordó una serie de medidas preventivas para evitar daños en las viviendas y reducir el riesgo de accidentes en la vía pública.

Desde Defensa Civil Municipal recomendaron revisar periódicamente las cañerías y conexiones de agua de domicilios y comercios, debido a que las heladas pueden provocar su congelamiento, roturas, pérdidas de agua e interrupciones en el servicio.

También solicitaron a los vecinos mantener las veredas libres de hielo y escarcha para facilitar la circulación peatonal y disminuir las posibilidades de caídas.

En relación con el tránsito vehicular, se aconsejó utilizar cubiertas con clavos o siliconadas cuando las condiciones de las calles y rutas así lo requieran.

Antes de emprender un viaje, las autoridades remarcaron la importancia de consultar el estado de las rutas y el pronóstico meteorológico, especialmente durante jornadas con temperaturas bajo cero, nevadas o formación de hielo.

Las recomendaciones forman parte del Operativo Invernal 2026 y se desarrollan en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 2941/11.

Ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil Municipal a través de la línea 103.

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