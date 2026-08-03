Río Grande abrió las inscripciones para cursar carreras a distancia en la UNPA

El Municipio de Río Grande y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral mantienen abiertas las inscripciones para las carreras que se dictarán bajo modalidad a distancia en la ciudad.

La convocatoria forma parte del convenio de cooperación entre ambas instituciones y está dirigida a quienes busquen comenzar o continuar una formación universitaria sin trasladarse fuera de Río Grande.

La oferta académica incluye la Licenciatura en Trabajo Social, la Licenciatura en Turismo y la Tecnicatura Universitaria en Turismo.

También se encuentra disponible la Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables, con orientaciones en Producción Agropecuaria, Producción Acuícola y Producción Frutihortícola.

Las preinscripciones se realizan de manera online mediante el sistema de la UNPA y permanecerán abiertas hasta el viernes 7 de agosto.

Una vez completado y validado el formulario, los aspirantes deberán imprimirlo y presentar la documentación requerida en el Cibereducativo Padre Zink, ubicado en la intersección de Viedma y Pellegrini.

Desde el espacio municipal se brinda asesoramiento para completar el trámite y presentar la documentación. Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 436200, interno 7046, o escribir al correo electrónico [email protected].