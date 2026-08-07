Martín Pérez celebró la marcha atrás del Gobierno y advirtió: “La defensa de Tierra del Fuego es innegociable”

El intendente de Río Grande cuestionó el intento del Gobierno nacional de modificar la Ley de Tierras y sostuvo que el retiro del capítulo en el Senado respondió a la falta de respaldo político. Pérez afirmó que el debate dejó expuesto quiénes rechazaron la extranjerización del territorio y quiénes estaban dispuestos a acompañarla.
Río Grande 07/08/2026ShelknamsurShelknamsur

Martín Pérez salió a marcar posición después de que el Gobierno nacional retirara del debate en el Senado el capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras.

Para el intendente de Río Grande, la decisión no respondió a un cambio de criterio del oficialismo, sino a la reacción política que comenzó a generar la iniciativa en las provincias.

“El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras porque sus senadores aliados se asustaron con la reacción en sus provincias”, sostuvo Pérez.

El jefe comunal consideró, sin embargo, que la discusión no terminó con la marcha atrás.

“El debate de fondo sigue porque quedó en evidencia la posición de cada uno”, afirmó.

Pérez endureció además el mensaje hacia quienes estaban dispuestos a acompañar el proyecto oficial.

“En el Congreso y en Tierra del Fuego hubo quienes rechazamos de plano la entrega del territorio y quienes estuvieron, hasta hace quince minutos, dispuestos a acompañar a los libertarios en la extranjerización del 100% de las tierras”, expresó.

El intendente vinculó esa discusión con otros temas que considera estratégicos para la provincia y volvió a mencionar la situación del Puerto de Ushuaia.

“La defensa de Tierra del Fuego, como la del Puerto de Ushuaia, y de los intereses estratégicos del país es innegociable”, señaló.

Pérez también ratificó que mantendrá una posición de confrontación con el Gobierno de Javier Milei cuando considere que están en juego recursos, organismos o intereses nacionales.

Últimos artículos
photo_5145483430815534202_y-1

Melella, el barco chino y el cuento de la épica: casi siete años para presentar como histórica una obligación básica

Mariano López
Política07/08/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego convirtió la llegada del equipamiento para la nueva central termoeléctrica de Ushuaia en una especie de gesta. Hubo “operativo histórico”, “un antes y un después”, videos, imágenes del puerto y hasta una despedida para el buque. Gustavo Melella gobierna la provincia desde diciembre de 2019 y transita su segundo mandato. Después de casi siete años, el problema no es que lleguen los equipos. El problema es pretender vender como una hazaña lo que debió formar parte de una política sostenida mucho antes de que el sistema energético alcanzara el nivel de deterioro actual.
Te puede interesar
Lo más visto
lechman

Lechman, contra los “011”: “Que representen a Tierra del Fuego sin haber vivido en la provincia es una falta de respeto”

Shelknamsur
Legislatura 03/08/2026
El proyecto de Jorge Lechman será tratado este miércoles en la Comisión Nº 1. Exige cinco años de residencia en Tierra del Fuego para ocupar cargos de representación provincial y que cada designación del Ejecutivo cuente con acuerdo de la Legislatura. La propuesta apunta a limitar el nombramiento de los llamados “011”, personas radicadas en Buenos Aires sin vínculo real con la provincia.
radar-inglés-en-tierra-del-fuego

Alguien imagina un radar argentino en Malvinas autorizado por la Corona Británica

Mariano López
Política07/08/2026
Mientras en el Congreso se discute la extranjerización de la tierra y en Tierra del Fuego sobran los discursos sobre soberanía, la Legislatura intenta determinar cómo LeoLabs de capitales ingleses logró instalar un radar en Tolhuin después de atravesar permisos, expedientes y distintas oficinas del Estado. Ahora deberá establecerse quién autorizó, quién sabía y hasta dónde llegó el conocimiento del gobernador Gustavo Melella. Porque resulta impensado imaginar un radar argentino en Malvinas autorizado por la Corona Británica y con el visto bueno de la Asamblea Legislativa kelpers. En Tierra del Fuego, en cambio, el radar se levantó prácticamente en las narices de un gobierno que después se golpeó el pecho hablando de soberanía.
photo_5145483430815534202_y-1

Melella, el barco chino y el cuento de la épica: casi siete años para presentar como histórica una obligación básica

Mariano López
Política07/08/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego convirtió la llegada del equipamiento para la nueva central termoeléctrica de Ushuaia en una especie de gesta. Hubo “operativo histórico”, “un antes y un después”, videos, imágenes del puerto y hasta una despedida para el buque. Gustavo Melella gobierna la provincia desde diciembre de 2019 y transita su segundo mandato. Después de casi siete años, el problema no es que lleguen los equipos. El problema es pretender vender como una hazaña lo que debió formar parte de una política sostenida mucho antes de que el sistema energético alcanzara el nivel de deterioro actual.