Martín Pérez celebró la marcha atrás del Gobierno y advirtió: “La defensa de Tierra del Fuego es innegociable”

Martín Pérez salió a marcar posición después de que el Gobierno nacional retirara del debate en el Senado el capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras.

Para el intendente de Río Grande, la decisión no respondió a un cambio de criterio del oficialismo, sino a la reacción política que comenzó a generar la iniciativa en las provincias.

“El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras porque sus senadores aliados se asustaron con la reacción en sus provincias”, sostuvo Pérez.

El jefe comunal consideró, sin embargo, que la discusión no terminó con la marcha atrás.

“El debate de fondo sigue porque quedó en evidencia la posición de cada uno”, afirmó.

Pérez endureció además el mensaje hacia quienes estaban dispuestos a acompañar el proyecto oficial.

“En el Congreso y en Tierra del Fuego hubo quienes rechazamos de plano la entrega del territorio y quienes estuvieron, hasta hace quince minutos, dispuestos a acompañar a los libertarios en la extranjerización del 100% de las tierras”, expresó.

El intendente vinculó esa discusión con otros temas que considera estratégicos para la provincia y volvió a mencionar la situación del Puerto de Ushuaia.

“La defensa de Tierra del Fuego, como la del Puerto de Ushuaia, y de los intereses estratégicos del país es innegociable”, señaló.

Pérez también ratificó que mantendrá una posición de confrontación con el Gobierno de Javier Milei cuando considere que están en juego recursos, organismos o intereses nacionales.