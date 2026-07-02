HeliUshuaia reclama un espacio en el aeropuerto y apunta contra la falta de gestión del Gobierno

La discusión por la infraestructura aérea en Tierra del Fuego volvió a quedar expuesta a partir del reclamo de HeliUshuaia, una empresa fueguina que asegura llevar una década intentando obtener un espacio en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas para desarrollar un hub operativo propio.

El planteo fue realizado por Roberto Valdés, titular de la firma, quien cuestionó la falta de respuestas oficiales y sostuvo que el proyecto permitiría fortalecer servicios estratégicos para la provincia, como vuelos sanitarios, rescates en zonas complejas y futuras operaciones vinculadas a la conectividad con la Antártida.

Valdés explicó que HeliUshuaia invirtió durante los últimos diez años en distintos rubros aeronáuticos dentro de la provincia. Según remarcó, el sistema de rescate en helicóptero y la incorporación de equipamiento fueron sostenidos con recursos generados por la actividad turística, sin aportes del Estado provincial.

El empresario planteó que la empresa no solicita financiamiento público, sino un espacio físico para construir un hangar y ordenar la operación aérea desde la principal terminal de la provincia. En ese punto, fue tajante: sostuvo que al Estado no le costaría dinero habilitar una solución de este tipo, pero que aun así no hubo avances concretos.

Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado al avión sanitario B200, una aeronave que, según Valdés, puede operar en pistas cortas, de grava, en estancias, en la Patagonia y también realizar vuelos hacia Buenos Aires. Además, señaló que cuenta con autonomía de 1.200 millas, capacidad para vuelo nocturno y operación bajo distintas condiciones meteorológicas.

El problema, según describió, es que la aeronave actualmente no puede desarrollar todo su potencial desde el aeropuerto viejo, porque ese espacio no está habilitado para operaciones nocturnas. Por eso, insistió en que lo lógico sería que el avión opere desde el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, con infraestructura adecuada y resguardo frente a las condiciones climáticas.

El reclamo también tiene una lectura sanitaria. En una provincia atravesada por la distancia, el aislamiento y la dependencia de derivaciones médicas hacia centros de mayor complejidad, contar con una aeronave equipada y con base operativa en Ushuaia podría reducir tiempos en situaciones críticas. Sin embargo, el proyecto continúa sin una definición política.

Valdés también vinculó la inversión con el futuro antártico de Tierra del Fuego. Recordó que Chile mantiene desde hace años una fuerte conectividad aérea con la Antártida desde la Isla Rey Jorge, mientras que Argentina busca fortalecer su presencia a partir del desarrollo de la Base Petrel. En ese escenario, consideró que Ushuaia podría tener un rol mucho más activo si contara con infraestructura y planificación.

El empresario sostuvo que parte de la inversión en el avión responde justamente a esa mirada estratégica: conectar Ushuaia con el Continente Blanco y abrir una ventana de trabajo vinculada al turismo, la logística y la presencia antártica argentina.

La crítica de fondo apunta a la ausencia de una política pública que acompañe inversiones privadas con impacto estratégico. Valdés afirmó que el Gobierno no responde a las gestiones realizadas desde hace más de diez años y cuestionó que se desaprovechen recursos, infraestructura y oportunidades en un sector clave para Tierra del Fuego.

En paralelo, advirtió que la actividad aérea en Ushuaia requiere formación, inversión y conocimiento específico del territorio. Volar en la provincia no es lo mismo que hacerlo en otros puntos del país: la montaña, el clima y las condiciones geográficas exigen pilotos entrenados y experiencia local. Por eso, la empresa también proyecta avanzar en una escuela de vuelo para formar personal en la ciudad.