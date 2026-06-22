“No son tiempos para tibios”: el mensaje interno del PJ fueguino en defensa de Cristina

Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, habló con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, sobre el encuentro realizado por el Partido Justicialista en el gimnasio de la Asociación de Empleados Públicos, bajo la consigna “Cristina Libre. Basta de proscripción”.

El dirigente justicialista defendió la convocatoria y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner es víctima de una proscripción y de un proceso judicial viciado. En ese marco, afirmó que el objetivo político de mantener a la ex presidenta fuera del escenario electoral es desmoralizar al peronismo y afectar su capacidad de movilización.

Iriarte planteó que el justicialismo no puede limitarse a una reacción declarativa y advirtió que la libertad de Cristina no llegará “por arte de magia”. Por eso, remarcó la necesidad de sostener la organización política, mantener al pueblo movilizado y recuperar una agenda de representación frente al escenario nacional.

El funcionario también vinculó la situación judicial de la ex mandataria con el avance del modelo económico del gobierno de Javier Milei. Según evaluó, el país atraviesa una etapa marcada por una lógica extractivista, donde los territorios soportan las consecuencias sociales mientras las riquezas se concentran lejos de las necesidades del pueblo argentino.

En ese punto, Iriarte sostuvo que Cristina representa una referencia política asociada a derechos y conquistas sociales, y consideró que su figura sigue ocupando un lugar central dentro del peronismo. También señaló que los sondeos muestran una recuperación de su imagen pública, en un contexto donde distintos sectores vuelven a valorar el rol que tuvo durante sus gobiernos.

Sin embargo, sus declaraciones también dejaron expuesta una discusión interna que el justicialismo todavía no termina de resolver. Iriarte reconoció que el PJ no logra encaminar una propuesta única de liderazgo y que esa falta de conducción dificulta construir un norte político visible.

A nivel local, sostuvo que la situación económica de los trabajadores es grave y que ordenar una alternativa de representación llevará tiempo. La definición aparece en un momento donde el peronismo fueguino intenta mostrarse unido en defensa de Cristina, pero al mismo tiempo enfrenta el desafío de ordenar su propio mapa interno.

Iriarte también habló de la necesidad de construir un frente más amplio en Tierra del Fuego. Señaló que el debate comenzó a principios de año, con una propuesta orientada a pensar un modelo de desarrollo fueguino, pero aclaró que el justicialismo por sí solo no alcanza para dar respuesta a los problemas estructurales de la provincia.

En ese sentido, marcó que la discusión no debe reducirse a una estrategia electoral. Para el funcionario, hay temas que deben formar parte de una agenda provincial de fondo, como la energía, la salud, la matriz productiva y la mirada de futuro frente a un escenario nacional que tensiona cualquier política pública.

También sostuvo que la gestión cotidiana sigue siendo una prioridad, pero advirtió que el contexto obliga a pensar más allá de la administración diaria. Según planteó, el peronismo debe combinar gestión, debate político y construcción de una propuesta que pueda convocar a otros sectores.

En el cierre, Iriarte dejó un mensaje dirigido tanto hacia el escenario nacional como hacia la propia dirigencia justicialista. Afirmó que este tiempo exige compromiso, claridad política y presencia frente a las injusticias.